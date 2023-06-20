Депутатка Київради Ар’єва складає мандат

Ярина Ар’єва не визнає обвинувачення в перебуванні у стані «наркотичного спʼяніння»

Ар’єва: «Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо – суд погіршив запобіжний захід»

Депутатка Київської міської ради Ярина Ар’єва заявила, що складає мандат. Про це вона написала у Facebook.

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«Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо – суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

Ар’єва наголосила, що не збирається втікати від відповідальності. Обвинувачення в перебуванні у стані «наркотичного спʼяніння» не визнає, доводитиме це в суді.

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«З потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, підписаний договір про повне відшкодування. Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені від початку дуже шкода, що я завдала людині ушкоджень. На все решта – свій час», – додала вона.

Нагадаємо, за процесуального керівництва столичної прокуратури депутатці Ар’євій повідомлено про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, перебувала в стані наркотичного сп’яніння.

Підозрювана запевняє, що експертиза підроблена.

Вчора суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар'євій, яку підозрюють у ДТП з потерпілою, з нічного на цілодобовий домашній арешт з браслетом.