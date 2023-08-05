Стартував підйом герба України на монумент «Батьківщина-мати»

Підготовчі роботи тривали протягом дня 5 серпня

Працівники почали підйом герба України на монумент «Батьківщина-мати». Підготовчі роботи тривали протягом дня 5 серпня, повідомляє кореспондент «Главкома».

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Планується всю частину, де був радянський герб, повністю закрити пластинами зі сталі. На ці пластини буде прикріплюватися тризуб. Він буде навіть більший за розміром, ніж радянський герб.

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На виробництві провели спеціальну обробку металу для пластин та тризуба, щоб вони кардинально не відрізнялися від скульптури.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.

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Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».

Також депутат російської державної думи Андрій Гурулєв закликав ударити по монументу «Батьківщина-мати» у Києві в якості помсти за атаку безпілотників на Москву.