Нардепи відмовилися від скандального законопроєкту «Слуг» про конфіскацію землі та майна

Ініціатива передбачала корупційні ризики, тож набула розголосу – проти виступили активісти, експерти, а також низка народних депутатів, які представляють різні фракції

Погоджувальна рада зняла з порядку денного законопроєкт №8225. Тому наразі цю ініціативу у сесійній залі розглядати не будуть. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко («ЄС»).

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Таке рішення Погоджувальна рада прийняла після значної хвилі розголосу ризиків законопроєкту. Проти виступили активісти, експерти, а також низка народних депутатів, які представляють різні фракції. Окрім іншого, автори проєкту пропонували вилучати землю та майно з мотивів суспільної необхідності без рішення суду та можливості це оскаржити у суді протягом воєнного стану та 10 років після його завершення.

Цей законопроєкт рекомендував підтримати Комітет з питань аграрної та земельної політики, який очолює Олександр Гайду («Слуга народу»), у той час, як Комітет з питань антикорупційної політики та ГНЕУ виявили у тексті проєкту корупційні ризики та невідповідність Конституції України, на чому також наголошував громадський сектор.

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Цей приклад наочно ілюструє важливість позиції громадськості щодо тих чи інших законопроєктів, адже усі прийняті депутатами ініціативи впливають на життя українців. Важливо, аби навіть за умов безпекових обмежень громадяни знали, які ініціативи депутати виносять на голосування і мали можливість висловити свою позицію.

Протидіяти ініціативам, які можуть нести корупційні ризики значно важче, коли парламент працює у закритому режимі й про засідання та питання порядку денного неможливо дізнатися заздалегідь. У закритому режимі працює не лише Верховна Рада. Деякі комітети зловживають воєнним станом і не інформують про свою діяльність.

За таких умов кожен народний депутат повинен доносити до виборців інформацію про ризики проєктів, які виносять на розгляд Ради.

Нагадаємо, цей законопроєкт мали розглядати ще взимку разом ще з однією ініціативою, яка передбачала спрощену зміну цільового призначення земельних ділянок. Проте після розголосу в ЗМІ голосів забракло і проєкт вдалося безповоротно виключити із процесу законотворення.

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Раніше повідомлялося, що Рада підтримала повернення електронного декларування для чиновників.