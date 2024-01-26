Скільки отримують голови громад в Україні? Депутат відреагував на скандальні цифри

Віталій Безгін назвав громади, які не надали інформації щодо зарплат в органах місцевого самоврядування

Очільник підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування Віталій Безгін висловився щодо ситуації із зарплатами та преміями в органах місцевого самоврядування.

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За його словами, середня місячна оплата праці голови громади (разом з усіма можливими преміями та надбавками) в Україні складає 46 313 грн.

«Ніякої тенденції щодо повсюдних захмарних зарплат та премій в Органів місцевого самоврядування (ОМС) не існує. Мусування даної теми в медійному середовищі, яке відбувалося наприкінці минулого року, ґрунтувалося на окремих кейсах. Які, безумовно, варто висвітлювати, але не варто через окремих персоналій кидати тінь на все місцеве самоврядування та децентралізацію. Тут, правда, питання саме до цих персоналій, а не до ЗМІ», – зазначив депутат.

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Він наголосив, що в державі є лише 6 встановлених голів громад, що минулого року отримували на місяць більше 100 тисяч гривень. Проте, зарплат більше 150 тисяч чи більше 200 тисяч гривень – ніхто не отримує.

Віталій Безгін нада список громад, які не подали інформацію щодо заробітних плат:

Криворізька громада;

Марганецька громада;

Чабанівська громада;

Гребінківська громада;

Маловільшанська громада;

Солонківська громада;

Драбинівська громада;

Хмельницька громада;

Паланська громада;

Сокирянська громада;

Сторожинецька громада;

Тереблеченська громада;

Неполоковицька громада;

Ставчинська громада.

«Топом стала Путильська громада Чернівецької області, яка вирішила, що може відповідати у форматі «спочатку Безгін хай оприлюднить свою». На слабо тут брати не треба. Бо мені точно нема, що приховувати», – емоційно відреагував депутат.

Віталій Безгін наголосив, що його зарплата за 2023 рік згідно з випискою від Апарату Верховної Ради України становить 652 804. 85 грн (54 400. 40 грн на місяць).

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«Єдиним шляхом уникнути подібних ситуацій в майбутньому є прозорість органів місцевого самоврядування. Норми із Закону про службу органів місцевого самоврядування, які передбачають оприлюднення премій, повинні набути чинності раніше ніж завершення воєнного стану. Це шлях до зняття напруги», – зазначив депутат.

Також він повідомив, що спланує візит до Чернівецької області, так як там найменша прозорість та найгірша робота зі старостами по країні.

Раніше кременчуцьке медіа повідомляло про те, що очільник міста Кременчук отримує 128 тисяч гривень заробітної плати, а його заступники – по 110 тисяч гривень.

Нагадаємо, «Слуги» вигадали, де знайти кошти на ЗСУ. В Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.

Повідомляється, що нардепи пропонують ввести щомісячний платіж за бронювання військовозобов'язаних. Головною умовою буде робота компанії у «білу» та сплата податків до бюджету.