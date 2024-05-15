США оголосили додаткові $2 млрд допомоги Україні

В межах цієї допомоги буде створено перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств

Сполучені Штати Америки виділять додаткові $2 млрд військової допомоги для України. Підтримку нададуть для інвестування в промисловість України. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

«Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі. Насправді, деяка допомога вже прибула. Але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові $2 млрд фінансової та військової допомоги Україні», – сказав Блінкен.

Держсекретар США заявив, що в межах цієї допомоги створять перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Кошти з нового пакету допомоги також можуть направити на закупівлю зброї в інших країнах.

Також Блінкен запевнив, що США поспішають, аби доставити необхідне для України озброєння – боєприпаси, військову техніку, ракети та системи ППО. Він додав, що США «приділяють особливу увагу Patriot та іншим засобам ППО, намагаємося переконатися, що зможемо знайти їх та поставити в Україну».

На питання, чи не забороняють США використання власного озброєння Україною для завдання ударів по росії, Блінкен відповів, що Вашингтон це «не заохочує, але Україна повинна сама вирішувати, що робити».

«Ми забезпечимо Україну всіма необхідними засобами, щоб досягти перемоги», – сказав Блінкен.

Крім цього Блінкен заявив, що США та Україна можуть підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною протягом декількох тижнів – «важка робота» по угоді вже завершена, сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки збираються використати конфісковані російські активи для фінансування відновлення України.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Вона буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу.

До слова, Україні доведеться реалізувати суттєві реформи для розвитку економіки та оборонного сектору.