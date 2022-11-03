Депутати вкотре зірвали засідання комітету щодо законопроєкту про колаборантів у самоврядуванні

У комітеті під керівництвом Андрія Клочка знову зірвалося обговорення законопроєкту про колаборантів у самоврядуванні

Обговорення у парламентському комітеті законопроєкту щодо статусу місцевих депутатів із заборонених партій вкотре зірвалося

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вкотре відмовився обговорювати урядовий законопроєкт щодо статусу депутатів із заборонених судом партій. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Відомо, що низка членів комітету відмовилися підтримувати включення цього законопроєкту до порядку денного парламенту, серед яких і голова комітету, нардеп від «Слуги народу» Андрій Клочко, а згодом частина депутатів покинули засідання комітету, тим самим зірвавши кворум. Варто відзначити синхронність у позиції народних депутатів від «Слуги народу» та забороненої ОПЗЖ у Комітеті організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

За даними джерел «Главкома», при голосуванні за включення до порядку денного утрималися:

Андрій Клочко (голова комітету, «Слуга народу»);

Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);

Володимир Кальцев (ОПЗЖ);

Віталій Войцехівський («Слуга народу»);

Олександр Літвінов («Слуга народу»);

Володимир Іванов («Слуга народу»);

Антон Яценко (позафракційний).

Залишили засідання Комітету та зірвали кворум:

Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);

Дмитро Гурін («Слуга народу»);

Олександр Літвінов («Слуга народу»);

Віталій Войцехівський («Слуга народу»);

Антон Яценко (позафракційний);

Володимир Кальцев (ОПЗЖ);

Володимир Іванов («Слуга народу»);

Олена Шуляк («Слуга народу»);

Ганна Бондар («Слуга народу»).

Зазначимо, законопроєктом 7476 пропонується внести зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», якими визначити:

однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради є набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та була обрана відповідна особа, а також входження депутата місцевої ради до депутатської фракції місцевої організації політичної партії, діяльність якої заборонено за рішенням суду, що набрало законної сили;

повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради достроково припиняються в разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради з підстави набрання законної сили рішенням суду про заборону політичної партії;

у разі дострокового припинення повноважень більш ніж половини депутатів від загального складу ради у зв'язку із набранням законної сили рішенням суду про заборону політичної партії до проведення першої сесії новообраної ради у відповідних районах, областях, на територіях територіальних громад, де введено воєнний стан або режим у районі проведення антитерористичної операції, утворюються військові або військово-цивільні адміністрації у порядку, встановленому відповідними законами.

однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради є набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та була обрана відповідна особа, а також входження депутата місцевої ради до депутатської фракції місцевої організації політичної партії, діяльність якої заборонено за рішенням суду, що набрало законної сили;

повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради достроково припиняються в разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради з підстави набрання законної сили рішенням суду про заборону політичної партії;

у разі дострокового припинення повноважень більш ніж половини депутатів від загального складу ради у зв'язку із набранням законної сили рішенням суду про заборону політичної партії до проведення першої сесії новообраної ради у відповідних районах, областях, на територіях територіальних громад, де введено воєнний стан або режим у районі проведення антитерористичної операції, утворюються військові або військово-цивільні адміністрації у порядку, встановленому відповідними законами.

Нагадаємо, 7 жовтня також було зірване засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Головним пунктом порядку денного засідання мав стати розгляд урядового законопроєкту №7476.

Також засідання було зірваним і 24 жовтня. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко вкотре переніс засідання щодо статусу депутатів із заборонених судом партій.

Як відомо, в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил. Нещодавно Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, остаточно заборонивши її діяльність у нашій країні. Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: «Опозиційний блок», «Соціалісти», партія «Справедливості та розвитку», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Ліва опозиція», «Партія Шарія», «Союз лівих сил», «Опозиційна платформа – За життя» та «Прогресивна соціалістична партія України».

До слова, у вересні Клочко виступив із законотворчою ініціативою, яка мала на меті зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ і спростити процедуру його звільнення. Окрім цього, підтримка такої ініціативи негативно впливала б на систему антикорупційних та правоохоронних органів – НАЗК, ДБР, БЕБ. G7 розкритикував законопроєкт. Після цього народні депутати не винесли це питання у порядок денний сесії. Перед цим засіданням члени комітету висловили недовіру Клочку.