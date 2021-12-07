Рада оприлюднила текст законопроєкту про економічний паспорт

Виплати на економічний паспорт отримуватимуть діти, які народилися після 2019 року

Виплати на економічний паспорт отримуватимуть діти, які народилися після 2019 року

Учасниками нового фонду будуть українські діти, які народилися після 1 січня 2019 року

На сайті Верховної Ради опубліковано текст проєкту закону про економічний паспорт українця. Отже, на рахунки учасників Фонду майбутніх поколінь держава вноситиме дві мінімальні зарплати на рік, йдеться у тексті законопроєкту.

Хто отримає економічний паспорт

Згідно із законопроєктом, учасниками Фонду будуть українські діти, які народилися після 1 січня 2019 року.

Скільки платитиме держава

Розмір щорічного державного внеску на одного учасника Фонду встановлюється в розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому здійснюється відповідний державний внесок.

Наприклад, у 2022 році держава перерахувала б по 13 000 гривень на кожну дитину, оскільки мінімальна зарплата зросла до 6 500 гривень.

Коли можна буде отримати гроші

Державні внески проводитимуться щороку до досягнення учасником Фонду 18 років. Виплати проводяться в грошовій формі в гривні.

Причому гроші можна буде отримати і до 18 років, якщо будуть підстави для лікування важких (критичних) захворювань (рак, інфаркт міокарда, інсульт, коронарне шунтування, ниркова недостатність, трансплантація життєво важливих органів та інші критичні захворювання/ стану здоров'я, визначені лікарсько-консультативною комісією).

У разі смерті учасника Фонду право на отримання виплат набувають його спадкоємці.

Критерії для отримання виплати

Учасник Фонду має досягти 18-річного віку і бути громадянином України.

Безперервно проживати території України протягом останніх 5 років.

Освіта в навчальних закладах України рівнів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Купівля власного житла на території України.

Переказ коштів на рахунок у приватному пенсійному фонді.

Лікування.

На що можна витратити гроші

Виплата буде проводитися протягом п'яти робочих днів після отримання заяви на виплату і необхідних підтверджуючих документів.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, чому виплати на економічний паспорт отримуватимуть діти, які народилися після 2019 року.

Як відомо, 6 грудня Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця.

Запровадження подібної новації Зеленський анонсував ще навесні, але тепер це сталося на специфічному фоні. Перед цим парламент прийняв «антиолігархічний» законопроєкт №5600. Ним збільшується рента на видобуток залізної руди, від чого фінансово постраждає найбагатший олігарх країни Рінат Ахметов.

Голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики, народний депутат із фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт про економічний паспорт українця передбачає, що після досягнення 18 років громадяни зможуть накопичити на своїх персональних рахунках майже $10 тисяч (приблизно 272 тисячі гривень за нинішнім курсом).

За словами нардепа, законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь.