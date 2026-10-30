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«Укрзалізниця» попередила про значні затримки поїздів у Дніпрі

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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«Укрзалізниця» попередила про значні затримки поїздів у Дніпрі
Укрзалізниця попередила пасажирів про можливі затримки рейсів через повторні атаки на залізничну інфраструктуру Дніпра
фото: Інтерфакс

Через постійні російські атаки на вокзал і локомотиви пасажири можуть повернути повну вартість квитків, якщо вирішать відмовитися від поїздки

«Укрзалізниця» попередила про можливі суттєві затримки поїздів, які прямують із Дніпра та до міста. Причиною стали постійні російські удари по залізничній інфраструктурі, зокрема вокзалу та локомотивах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву перевізника.

Залізничники продовжують забезпечувати рух поїздів, однак безпекова ситуація може впливати на час їхнього відправлення та прибуття.

Пасажирам радять перевіряти актуальну інформацію про затримки на сервісі «УЗ Веземо».

Якщо через обстріли пасажир вирішить відмовитися від поїздки з Дніпра або до міста, він може оформити претензійне повернення квитка зі 100% компенсацією його вартості.

Окремо «Укрзалізниця» нагадала правила безпеки під час повітряних атак. Якщо під час поїздки оголошено евакуацію, необхідно виконувати вказівки поїзної бригади та відійти від потяга щонайменше на 200 метрів.

На вокзалах у разі повітряної тривоги пасажирів закликають негайно прямувати до укриттів.

29 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Повітряні сили повідомили, що під час атаки українські захисники змогли запобігти ще трьом ударам по об'єкту.

Згодом Укрзалізниця розкрила обставини удару по вокзалу. У компанії розповіли про наслідки обстрілу та заходи для забезпечення безпеки пасажирів і працівників.

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Теги: Укрзалізниця правила безпеки вокзал правила

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