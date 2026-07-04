Чи потрібно дотувати «Укразалізницю». Державні аудитори склали вердикт

Басалаєва: Основна мета нашого аудиту – дослідити достовірність понесених витрат, пов’язаних з перевезенням пасажирів

Державна аудиторська служба не виявила суттєвих порушень у витратах «Укрзалізниці» на пасажирські перевезення та фактично підтвердила обґрунтованість запиту компанії на 16 млрд грн бюджетної підтримки.

Водночас аудитори звернули увагу на проблему компенсації перевезення пільгових категорій громадян, через яку компанія роками недоотримує кошти. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

«Основна мета нашого аудиту – дослідити достовірність понесених витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів. «Укрзалізниця» попросила 16 млрд грн з бюджету. Держаудитслужба не знайшла суттєвих порушень. Залізничники підтвердили витратну частину. Є невелика розбіжність – відшкодування за пільгові перевезення», – сказала Басалаєва.

За її словами, до початку повномасштабної війни збиткові пасажирські перевезення компенсувалися доходами від вантажних. Однак через російські обстріли та скорочення вантажообігу ця модель більше не працює. У 2025 році доходи від вантажних перевезень зменшилися на 17%, тоді як пасажиропотік перевищив довоєнний рівень і сягнув 106% показника 2021 року.

«Укрзалізниця» зазнала масштабних втрат внаслідок війни: пошкоджено 140 тис. залізничних об’єктів на загальну суму 244 млрд грн. Натомість на ремонти залізничної інфраструктури витрачено 1,7 млрд грн.

Басалаєва також наголосила, що одним із головних фінансових викликів для «Укрзалізниці» залишається багаторічна заборгованість держави та місцевих бюджетів за перевезення пільговиків. Із 2008 року компанія не отримала компенсацій на 4,9 млрд грн, з яких понад 600 млн грн припадає лише на 2025 рік.

Нагадаємо, у березні 2026 року Державна аудиторська служба оголосила, що йде з перевіркою до «Укрзалізниці». Голова аудитслужби Алла Басалаєва під час свого публічного звіту за минулий рік повідомляла, що аудит розпочнеться 23 березня і триватиме до 1 липня. За цей час фахівці Держаудитслужби перевіряли розрахунки «Укрзалізниці», яка звернулася до Кабміну з проханням виділити кошти на пасажирські перевезення. Ідеться про 16 млрд грн дотації.