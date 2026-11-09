НБУ спрогнозував терміни відкриття морських портів України

Нацбанк очікує поступового відновлення морських перевезень із другої половини 2027 року

Національний банк України у своєму інфляційному звіті заклав припущення про поступове відновлення роботи морських портів із другої половини 2027 року. Це має сприяти збільшенню експорту та поліпшенню логістики українських підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Інфляційний звіт НБУ.

Згідно з документом, до середини 2027 року внесок чистого експорту в зміну реального ВВП залишатиметься від'ємним через логістичні обмеження та наслідки руйнувань. Водночас обмежуватимуть експорт зерна, залізних руд і металів, а імпорт товарів залишатиметься значним.

У другому півріччі 2027 року Нацбанк прогнозує поступове відновлення морських перевезень. За оцінкою регулятора, це прискорить нарощування експорту та сприятиме поступовому відновленню металургійного сектору.

Водночас відновлення металургії стримуватимуть повільні темпи відновлення пошкоджених виробничих потужностей, зростання імпорту обладнання та необхідність значних інвестицій.

Регулятор також очікує, що у 2027 році експорт товарів і послуг зростатиме швидше завдяки поліпшенню логістики, тоді як у 2026 році його обсяги залишатимуться обмеженими через блокування морських маршрутів.

Варто зазначити, що йдеться про базове припущення економічного прогнозу НБУ, а не про затверджену дату відкриття портів. Фактичне відновлення судноплавства залежатиме насамперед від безпекової ситуації.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Нацбанк прогнозує скорочення української економіки у 2026 році. За оцінкою регулятора, реальний ВВП зменшиться на 0,4%, а інфляція прискориться до 12,5%. Серед основних причин – російські удари по інфраструктурі та обмеження морської логістики.

Також «Главком» писав, що блокада морських портів може коштувати Україні до $2 млрд експортної виручки щомісяця. За оцінками експертів, альтернативні маршрути не здатні повністю замінити перевезення через порти Великої Одеси.

Крім того, «Главком» повідомляв про щомісячні втрати української металургії через блокування портів. За даними GMK Center, обмеження роботи чорноморських портів коштують галузі від $150 млн до $200 млн на місяць.