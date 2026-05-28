Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україні необхідно запровадити повноцінну модель PSO для підтримки «Укрзалізниці» – заступник міністра фінансів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Україні необхідно запровадити повноцінну модель PSO для підтримки «Укрзалізниці» – заступник міністра фінансів
«Укрзалізниця» пропонує на 45% підвищити тариф на вантажні перевезення, щоб покрити збитки від пасажирки
фото: uz.gov.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Укрзалізниця» має отримати повноцінне фінансування з держбюджету за моделлю PSO – Кава

Залізнична інфраструктура в країнах Європейського Союзу фінансується державою, а не залізничними компаніями, і Україна також має перейти до повноцінної моделі PSO для підтримки пасажирських перевезень. Про це заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава. 

За його словами, в Україні європейська модель підтримки залізничного транспорту наразі реалізована лише частково. Якщо у країнах ЄС держава компенсує не лише збитки від пасажирських перевезень, а й фінансує утримання та розвиток залізничної інфраструктури, то в Україні «Укрзалізниця» роками змушена була самостійно покривати ці витрати – за рахунок вантажних перевезень.

«Окрім компенсації за перевезення пасажирів європейська практика включає і фінансування залізничної інфраструктури за рахунок бюджету. У Європі залізничний транспорт розвивається виключно завдяки державі», – наголосив Кава.

Він навів приклад Польщі, де щороку близько 1,5 млрд євро виділяється лише на утримання залізничної мережі. Ще до 4 млрд євро спрямовують на розвиток інфраструктури – реконструкцію, капітальні ремонти та електрифікацію. Окремо до 2 млрд євро Польща витрачає на механізм PSO – компенсацію пасажирських перевезень. У Німеччині обсяги фінансування ще більші.

Кава пояснив, що в Україні тарифи на пасажирські перевезення встановлюються урядом і залишаються значно нижчими за собівартість. У країнах ЄС така різниця компенсується державою через механізм PSO (Public Service Obligation), тобто виконання державою соціальних зобов’язань щодо перевезення пасажирів.

Натомість в Україні ці витрати традиційно покривалися за рахунок вантажних перевезень через механізм перехресного субсидіювання. Це призвело до ситуації, коли прибутковий вантажний сегмент роками компенсував збитки пасажирського напрямку.

«Саме тому «Укрзалізниця» змушена була вдаватися до перехресного субсидіювання, коли прибуток від вантажних перевезень спрямовувався на покриття збитків від пасажирки», – зазначив заступник міністра.

Уряд уже почав рух у напрямку запровадження моделі PSO: у березні 2026 року Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про виділення 16 млрд грн Міністерству розвитку громад та територій для фінансування державного замовлення на внутрішні пасажирські залізничні перевезення у 2026 році. Але цього мало: очікується, що збитки від пасажирських перевезень цьогоріч сягнуть 25 мільярдів.

Як відомо, «Укрзалізниця» пропонує на 45% підвищити тариф на вантажні перевезення, щоб покрити збитки від пасажирки. Водночас, у Федерації роботодавців транспорту України заявили, що таке підвищення це ризик скорочення виробництва, втрати мільярдів надходжень та девальвація гривні, тож ключове завдання зараз – стабілізувати фінансовий стан «Укрзалізниці», не завдавши удару по національній економіці, експорту та робочих місцях під час війни.

Читайте також:

Теги: тарифи Укрзалізниця транспорт перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейська бізнес асоціація закликали скасувати граничні строки служби вантажних вагонів
Європейська бізнес асоціація закликали скасувати граничні строки служби вантажних вагонів
19 травня, 14:02
Окрему роль відіграли дрони-перехоплювачі: вони взяли на себе близько 30% усіх збитих безпілотників
Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки
15 травня, 01:05
Окупаційна армія завдала 23 удари по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центрі України
Росія масовано атакувала залізницю: уражено десятки обʼєктів, є загиблі
13 травня, 19:10
Вантажні перевезення «Укрзалізниці» можуть стати збитковими. Представники компанії пояснили причини
Вантажні перевезення «Укрзалізниці» можуть стати збитковими. Представники компанії пояснили причини
13 травня, 16:09
Трамп провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Трамп після розмови з фон дер Ляєн відклав торговельну війну з ЄС
8 травня, 00:18
Постраждав локомотив
Окупанти атакували пасажирський потяг на Миколаївщині
7 травня, 17:01
Відсутність рішення проблеми пасажирських збитків «Укрзалізниці» може призвести до дефолту компанії – ЗМІ
Відсутність рішення проблеми пасажирських збитків «Укрзалізниці» може призвести до дефолту компанії – ЗМІ
6 травня, 14:42
Напад став продовженням кривавого ранку в обласному центрі
Друга атака за ранок: у Херсоні російський дрон знову поцілив у маршрутку, поранено водія
2 травня, 12:11
Нещасний випадок стався 28 квітня на залізничній станції Роток
На Київщині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху цистерни: дитина у критичному стані
29 квiтня, 12:42

Економіка

Україні необхідно запровадити повноцінну модель PSO для підтримки «Укрзалізниці» – заступник міністра фінансів
Україні необхідно запровадити повноцінну модель PSO для підтримки «Укрзалізниці» – заступник міністра фінансів
Країни Балтії вивчають досвід «Метінвесту» з будівництва укриттів – Politico
Країни Балтії вивчають досвід «Метінвесту» з будівництва укриттів – Politico
Держбюджет 2026: Парламент підтримав зміни у головних напрямках
Держбюджет 2026: Парламент підтримав зміни у головних напрямках
Уряд виділив 3 млрд грн на котельні
Уряд виділив 3 млрд грн на котельні
Нацбанк дав прогноз для української економіки до 2028 року
Нацбанк дав прогноз для української економіки до 2028 року
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua