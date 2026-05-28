Україні необхідно запровадити повноцінну модель PSO для підтримки «Укрзалізниці» – заступник міністра фінансів

«Укрзалізниця» має отримати повноцінне фінансування з держбюджету за моделлю PSO – Кава

Залізнична інфраструктура в країнах Європейського Союзу фінансується державою, а не залізничними компаніями, і Україна також має перейти до повноцінної моделі PSO для підтримки пасажирських перевезень. Про це заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

За його словами, в Україні європейська модель підтримки залізничного транспорту наразі реалізована лише частково. Якщо у країнах ЄС держава компенсує не лише збитки від пасажирських перевезень, а й фінансує утримання та розвиток залізничної інфраструктури, то в Україні «Укрзалізниця» роками змушена була самостійно покривати ці витрати – за рахунок вантажних перевезень.

«Окрім компенсації за перевезення пасажирів європейська практика включає і фінансування залізничної інфраструктури за рахунок бюджету. У Європі залізничний транспорт розвивається виключно завдяки державі», – наголосив Кава.

Він навів приклад Польщі, де щороку близько 1,5 млрд євро виділяється лише на утримання залізничної мережі. Ще до 4 млрд євро спрямовують на розвиток інфраструктури – реконструкцію, капітальні ремонти та електрифікацію. Окремо до 2 млрд євро Польща витрачає на механізм PSO – компенсацію пасажирських перевезень. У Німеччині обсяги фінансування ще більші.



Кава пояснив, що в Україні тарифи на пасажирські перевезення встановлюються урядом і залишаються значно нижчими за собівартість. У країнах ЄС така різниця компенсується державою через механізм PSO (Public Service Obligation), тобто виконання державою соціальних зобов’язань щодо перевезення пасажирів.



Натомість в Україні ці витрати традиційно покривалися за рахунок вантажних перевезень через механізм перехресного субсидіювання. Це призвело до ситуації, коли прибутковий вантажний сегмент роками компенсував збитки пасажирського напрямку.



«Саме тому «Укрзалізниця» змушена була вдаватися до перехресного субсидіювання, коли прибуток від вантажних перевезень спрямовувався на покриття збитків від пасажирки», – зазначив заступник міністра.



Уряд уже почав рух у напрямку запровадження моделі PSO: у березні 2026 року Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про виділення 16 млрд грн Міністерству розвитку громад та територій для фінансування державного замовлення на внутрішні пасажирські залізничні перевезення у 2026 році. Але цього мало: очікується, що збитки від пасажирських перевезень цьогоріч сягнуть 25 мільярдів.



Як відомо, «Укрзалізниця» пропонує на 45% підвищити тариф на вантажні перевезення, щоб покрити збитки від пасажирки. Водночас, у Федерації роботодавців транспорту України заявили, що таке підвищення це ризик скорочення виробництва, втрати мільярдів надходжень та девальвація гривні, тож ключове завдання зараз – стабілізувати фінансовий стан «Укрзалізниці», не завдавши удару по національній економіці, експорту та робочих місцях під час війни.