Держбюджет. П'ять головних пріоритетів на 2023 рік

14 вересня уряд подав до Ради проєкт держбюджету

У проєкті держбюджету України на 2023 рік основним пріоритетом залишається сектор безпеки і оборони, на який виділять понад 1 трлн грн. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

П'ятірка лідерів, чиї бюджети виростуть найбільше, має такий вигляд:

Кабінет міністрів України: +73% (+3,595 млрд грн). Збільшення пояснюється тим, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів буде передана до складу Міністерства аграрної політики та продовольства України. У 2022 році вона була за Мінекономіки. Головне управління розвідки Міноборони: +41% (+3,379 млрд грн). Міноборони: +37% (+233,555 млрд грн) – найбільше підвищення у абсолютних цифрах. Мінветеранів: +13% (+789,2 млн грн) до 6,808 млрд грн МЗС: +5% (+261,06 млн грн ) до 6,056 млрд грн.

Окрім цього, зростуть бюджети СБУ (+4%), Мінфіну (+3%) та МВС (+2%). Інші зменшаться.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про держбюджет на 2023 рік 13 вересня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету буде направлено на сектор безпеки і оборони. У проєкт закладається загальна сума доходів в 1 трлн 279 млрд гривень, що на 17,6% менше, ніж в 2022 році (1 трлн 553 млрд гривень).

Згідно з проєктом держбюджету, загальні витрати в 2023 році складуть 2 трлн 514 млрд гривень, що на 4,5% менше, ніж в 2022 році (2 трлн 633 млрд гривень).