Російська ракета знищила житловий квартал Слов'янська (відео)

Уся територія Донеччини зараз – це поле бою

Підступно, серед ночі, росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу Слов’янська. Відео з місця подій опублікував начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Це черговий їхній воєнний злочин на нашій землі. Уся територія Донеччини зараз – це поле бою. Кожен цивільний, який залишається в області, – мішень для росіян», – йдеться у дописі.

Очільник Донецької ОВА зазначає, що кожен такий удар – це жорстоке нагадування, що безпечних місць на Донеччині зараз немає.

«Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!» – закликав Павло Кириленко.

Війська окупантів перегруповуються для наступу на Слов’янськ.

Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль опублікував відео із дрону, який пролетів над зруйнованим російськими окупантами Рубіжним Луганської області.

Нагадаємо, Рубіжне спіткала доля Маріуполя: місто зруйноване, у дворах – кладовища.

Російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька. За минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Нагадаємо, розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк.