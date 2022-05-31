  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Російська ракета знищила житловий квартал Слов'янська (відео)
рус
    Політика

    Російська ракета знищила житловий квартал Слов'янська (відео)

    Це черговий воєнний злочин Росії на нашій землі - Російська ракета знищила житловий квартал Слов'янська (відео)
    Це черговий воєнний злочин Росії на нашій землі
    фото: скріншот з відео

    Уся територія Донеччини зараз – це поле бою

    Підступно, серед ночі, росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу Слов’янська. Відео з місця подій опублікував начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Це черговий їхній воєнний злочин на нашій землі. Уся територія Донеччини зараз – це поле бою. Кожен цивільний, який залишається в області, – мішень для росіян», – йдеться у дописі.

    Очільник Донецької ОВА зазначає, що кожен такий удар – це жорстоке нагадування, що безпечних місць на Донеччині зараз немає.

    «Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!» – закликав Павло Кириленко.

    Війська окупантів перегруповуються для наступу на Слов’янськ.

    Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль опублікував відео із дрону, який пролетів над зруйнованим російськими окупантами Рубіжним Луганської області.

    Нагадаємо, Рубіжне спіткала доля Маріуполя: місто зруйноване, у дворах – кладовища.

    Російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька. За минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Нагадаємо, розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

    Читайте також: Американські аналітики повідомили, чи матимуть росіяни успіх у наступі на Слов'янськ
    Теги: росія окупанти війна Україна злочин місто ракета Павло Кириленко окупація евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російська ракета знищила житловий квартал Слов'янська (відео)