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  4. ЄС прибрав із шостого пакету санкцій заборону росіянам купувати нерухомість в Європі
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    У світі

    ЄС прибрав із шостого пакету санкцій заборону росіянам купувати нерухомість в Європі

    Країни ЄС змогли домовитися про шостий пакет санкцій проти РФ - ЄС прибрав із шостого пакету санкцій заборону росіянам купувати нерухомість в Європі
    Країни ЄС змогли домовитися про шостий пакет санкцій проти РФ

    Кіпр боїться ризики краху будівельної галузі через заборону росіянам купувати нерухомість в ЄС

    Із шостого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії було вилучено пропозицію про заборону росіянам купувати нерухомість у країнах ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

    У проєкті угоди передбачалося, що під санкції потраплять будь-які угоди щодо нерухомості з російськими громадянами, включаючи тих, хто постійно проживає в ЄС. За наполяганням Кіпру це положення було вилучене.

    Раніше заявлялося про ризики краху будівельної галузі Кіпру, яка забезпечує 6% ВВП країни.

    До слова, Кіпр надав громадянство 2 886 російським громадянам, серед яких були інвестори і члени їх сімей, в період з 2007 по серпень 2020 року. Вони були серед 6 779 осіб, які отримали громадянство за інвестиції в розмірі не менше 2 млн євро.

    Російські резиденти тримають на Кіпрі $172 млрд, що в 7 разів перевищує ВВП острівної держави. У результаті Кіпр став головною офшорною скарбницею російських грошей і акумулював майже 20% чистого відтоку капіталу з РФ за останні 20 років.

    Нагадаємо, Європейський союз узгодив шостий пакет санкцій. У санкційний пакет, зокрема, входить заборона експорту російської нафти морем зі збереженням експорту трубопроводами.

    Також нагадаємо, що Кіпр виступає проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

    Теги: ЄС росія окупанти санкції нерухомість війна Україна Кіпр окупація #stoprussia
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    ЄС прибрав із шостого пакету санкцій заборону росіянам купувати нерухомість в Європі