ЄС прибрав із шостого пакету санкцій заборону росіянам купувати нерухомість в Європі

Країни ЄС змогли домовитися про шостий пакет санкцій проти РФ

Кіпр боїться ризики краху будівельної галузі через заборону росіянам купувати нерухомість в ЄС

Із шостого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії було вилучено пропозицію про заборону росіянам купувати нерухомість у країнах ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

У проєкті угоди передбачалося, що під санкції потраплять будь-які угоди щодо нерухомості з російськими громадянами, включаючи тих, хто постійно проживає в ЄС. За наполяганням Кіпру це положення було вилучене.

Раніше заявлялося про ризики краху будівельної галузі Кіпру, яка забезпечує 6% ВВП країни.

До слова, Кіпр надав громадянство 2 886 російським громадянам, серед яких були інвестори і члени їх сімей, в період з 2007 по серпень 2020 року. Вони були серед 6 779 осіб, які отримали громадянство за інвестиції в розмірі не менше 2 млн євро.

Російські резиденти тримають на Кіпрі $172 млрд, що в 7 разів перевищує ВВП острівної держави. У результаті Кіпр став головною офшорною скарбницею російських грошей і акумулював майже 20% чистого відтоку капіталу з РФ за останні 20 років.

Нагадаємо, Європейський союз узгодив шостий пакет санкцій. У санкційний пакет, зокрема, входить заборона експорту російської нафти морем зі збереженням експорту трубопроводами.

Також нагадаємо, що Кіпр виступає проти прискореного процесу вступу України в ЄС.