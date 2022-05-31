Частина українців, вивезених в Росію, не може повернутися додому: у чому причина

Українці, яких окупанти раніше вивезли на територію Росії, зараз не завжди можуть повернутися на батьківщину, бо не мають грошей і документів

Громадяни України, яких викрали окупанти, мають серйозні проблеми на території країни-агресора

Люди, депортовані в Росію із тимчасово захоплених українських територій, не завжди мають можливість повернутися додому. Про це російський громадський діяч Михайло Савва, який займається документування рашистських воєнних злочинів в Україні, розповів у інтерв’ю виданню «Настоящєє врємя».

За словами Савви, російська влада не забороняє українцям повертатися, але при цьому сам процес депортації створив цілу низку проблем для громадян України у чужій державі.

По-перше, частина українців не має закордонних паспортів. За внутрішнім же паспортом громадяни України можуть виїхати з РФ тільки у Білорусь чи Грузію. Але ці країни не є порятунком для тих, хто хоче повернутися до України. Скажімо, у Грузії, зазначив громадський діяч, «уже понад 30 тисяч українців, і більшість із них не знає, що їм робити».

Крім того, деякі українці не можуть виїхати з Росії, бо не мають готівкових грошей, а українські банківські картки не працюють на території країни-агресора. За словами Савви, окупанти вивозили людей під дулами автоматів, тож українці часто не встигали взяти найнеобхідніше, зокрема, й гроші.

Нагадаємо, що починаючи з 24 лютого, Росія до початку травня вивезла з України, зокрема територій «ДНР» і «ЛНР», близько 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.

Зокрема, у спеціальні табори окупанти відправили понад 95 тисяч депортованих жителів Маріуполя.

А у Попасній рашисти влаштували справжнє полювання на місцевих жителів. Окупанти ловлять українців і вивозять їх на раніше окуповані території.