Данілов пояснив, як росіянам вдалося так швидко дійти до околиць Києва

Представники української влади вважали, що такого масштабного вторгнення російських військ з боку білоруського кордону не буде

Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов запевняє, що Україна була максимально готовою до того, щоб чинити опір російському вторгненню. А швидке просування російських військ із півночі у перші дні вторгнення він пояснює великою кількість техніки і особового складу в армії окупанта. Про це секретар РНБО розповів у інтерв’ю «Укрінформу».

За словами Данілова, українська влада не думала, що вторгнення з боку Білорусі буде настільки масштабним, адже за декілька днів до цього білоруські чиновники запевняли українську сторону, що не братимуть участі у російській агресії проти України.

«Дійсно, ми вважали, що з території білорусі не буде того нападу, який, на жаль, відбувся. Більше того, за два дні до війни наш міністр оборони спілкувався з міністром оборони білорусі. І вони запевняли, що ні в якому разі цього не буде. Наш головний прикордонник за день спілкувався з головним прикордонником білорусі. Він каже, навіть не думайте собі, що ми в цьому будемо брати участь, що з нашої території на вас хтось піде. Але вони пішли не тільки з цього боку, вони пішли по всьому кордону. Вони пішли на Харківщині, на Сумщині, на Чернігівщині, на Луганському напрямку, пішли з Криму. Так само можна говорити, що ми там не підготувалися? Але це неправда», – сказав секретар РНБО.

Данілов наполягає, що Україна підготувалася максимально для того, щоб чинити опір ворогові. А кількість ворожих військ, які вторглися на територію України була настільки великою, що те угруповання, яке було стягнуто до кордону Білорусі ще під час так званої «міграційної кризи», не змогло б стримати ворога.

«Ви бачили ту кількість бронетехніки, кількість військ, яка сунула на нашу країну в перші дні? А якщо у нас всі роки розпродавали підприємства, які мали забезпечувати ракетами та іншою зброєю, то ці питання в тому числі до держави і до всього суспільства. Зараз звинувачувати прикордонників або МВС, або ще когось в тому, що вони когось пропустили? Ми взагалі про що говоримо? Я хочу, щоб ми з вами розуміли, що це війна і підготуватися до будь-якої війни дуже складне завдання - ніхто не знає по яких вона піде сценаріях. Тут дуже багато залежить від множинності факторів», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні. Лукашенко розповів, що так звана «спецоперація» пройшла «без шуму і пострілів».

Із 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами. За офіційною версією, навчання проводяться для «підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних». Крім того, у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановано військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

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