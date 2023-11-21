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До України прибула президентка Молдови, щоб вшанувати загиблих учасників Революції Гідності (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України прибула президентка Молдови, щоб вшанувати загиблих учасників Революції Гідності (фото)
Зеленські на Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні 
фото: Офіс президента

На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності. У заході також узяла участь Президентка Республіки Молдова Мая Санду. Про це повідомляє Офіс президента.

Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. 

До України прибула президентка Молдови, щоб вшанувати загиблих учасників Революції Гідності (фото) фото 1

Присутні також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів. 

На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона.

До України прибула президентка Молдови, щоб вшанувати загиблих учасників Революції Гідності (фото) фото 2
До України прибула президентка Молдови, щоб вшанувати загиблих учасників Революції Гідності (фото) фото 3

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначається День гідності та свободи.

Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го. 

21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

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Теги: Майя Санду Молдова Володимир Зеленський Революція Гідності

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