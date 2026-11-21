Зеленський визначиться з призначенням посла у США після підсумкового звіту про роботу українських дипломатів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що визначиться з призначенням посла України у США після фінального звіту щодо роботи українських послів у різних країнах. Він назвав кількох людей, які, на його думку, могли б обійняти цю посаду. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком».

На запитання про можливе повернення Оксани Маркарової на посаду посла у США президент відповів, що її кваліфікація це дозволяє. «Її рівень достатній, може бути», – сказав Зеленський.

Крім Маркарової, президент згадав Юлію Свириденко, Сергія Кислицю, Дмитра Кулебу, Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Зеленський також припустив, що посаду міг би обійняти досвідчений військовий із високим рівнем англійської.

Дати призначення президент не назвав. За його словами, кадрові зміни можливі й у посольствах України в інших ключових країнах.

Нагадаємо, 18 листопада Зеленський зустрівся з Маркаровою, яка є його радницею з питань відбудови. Тоді президент повідомив, що вони обговорили відбудову, інвестиції та зміцнення економічної стійкості України.

Посада посла України у США залишається вакантною після того, як 3 серпня 2026 року Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину. Станом на 21 листопада посольство України у Вашингтоні очолює Денис Сєнік. За даними МЗС, він працює на посаді тимчасового повіреного у справах України в США.