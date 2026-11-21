Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери мають письмово визначити, хто і як захищатиме Україну, якщо Росія знову нападе. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання, чи може Київ у такому разі розраховувати на допомогу США, повідомляє «Главком».

Коментуючи можливі гарантії за зразком статті 5 НАТО, Зеленський нагадав, що вона передбачає колективну оборону членів Альянсу. За його словами, Україні потрібно розуміти, які саме країни візьмуть на себе зобов’язання, у чому полягатиме їхня допомога та чи готові вони дати відсіч агресору.

«Це має бути на папері. Я поки що на папері таких кроків не бачив», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що війна ще триває, а майбутні гарантії мають діяти й після завершення президентського терміну Трампа. За словами Зеленського, якщо Росія утримається від нового нападу лише на цей час, Україна отримає дворічну паузу. Він також поставив запитання, чи вдасться в разі повторної агресії знову зібрати міжнародну підтримку, залучити необхідні кошти й посилити українську армію.

Нагадаємо, 20 листопада президента США Дональда Трампа запитали, чи можуть Сполучені Штати надати Україні гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО. Трамп відповів, що поки не знає, якими можуть бути ці гарантії. За його словами, Вашингтон повернеться до цього питання після укладення угоди між Україною та Росією.

Днем раніше Володимир Зеленський обговорив у Берліні майбутні гарантії безпеки зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. За словами Зеленського, йшлося про гарантії, які мають стримати Росію від повторного нападу. glavcom.ua Переговори в Берліні