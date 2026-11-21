Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який назвав Київ, південний схід і більшу частину центральної України «споконвічно російськими землями». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис посадовця в соцмережі X.

Сибіга нагадав, що жителі Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини століттями говорили українською й вважали себе українцями. Ці землі лежать у межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей РФ.

«То чи маємо й ми вимагати повернення цих споконвічних українських земель?» – риторично запитав Сибіга.

Довідка. Наприкінці XVIII століття на Кубані почали оселятися козаки Чорноморського війська, сформованого з колишніх запорожців. Перший загін прибув на Таманський півострів у 1792 році. У XIX столітті до регіону переселилися десятки тисяч вихідців із Гетьманщини та Слобожанщини. Райони компактного розселення українців у глибині Кубані називали Малиновим Клином. У 1918 році козаки проголосили Кубанську Народну Республіку, яка прагнула налагодити тісні зв’язки з Україною.

Міністр також згадав Жовтий, Сірий та Зелений Клини – території українського розселення в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході.

Сибіга наголосив, що державні кордони визначають міжнародне право та Статут ООН. За його словами, Лавров мав би добре знати ці принципи, однак зневажає їх.

☝️Андрій Сибіга відповів Сергію Лаврову, який назвав Київ «споконвічно російською землею», і нагадав, що на Кубані, Стародубщині та Слобожанщині століттями говорили українською Глава МЗС риторично запитав, чи мала б тоді Україна вимагати повернення цих земель, і наголосив, що державні кордони визначають міжнародне право та Статут ООН. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії. Документ доручав Кабміну розробити план збереження національної ідентичності українців у РФ, зокрема на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині.