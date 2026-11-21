А як щодо Кубані? Сибіга відповів Лаврову, який назвав Київ «російською землею»
Глава МЗС нагадав, що на Стародубщині та Слобожанщині століттями говорили українською
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який назвав Київ, південний схід і більшу частину центральної України «споконвічно російськими землями». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис посадовця в соцмережі X.
Сибіга нагадав, що жителі Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини століттями говорили українською й вважали себе українцями. Ці землі лежать у межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей РФ.
«То чи маємо й ми вимагати повернення цих споконвічних українських земель?» – риторично запитав Сибіга.
Міністр також згадав Жовтий, Сірий та Зелений Клини – території українського розселення в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході.
Сибіга наголосив, що державні кордони визначають міжнародне право та Статут ООН. За його словами, Лавров мав би добре знати ці принципи, однак зневажає їх.
Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії. Документ доручав Кабміну розробити план збереження національної ідентичності українців у РФ, зокрема на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині.
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