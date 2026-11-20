Президент Володимир Зеленський дозволив залучати військовослужбовців до керівної роботи в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України, яке очолює Микола Калашник. Відповідні зміни глава держави затвердив указом №1128/2026 від 20 листопада, повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Згідно з документом, військовослужбовці Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення зможуть обіймати три посади в міністерстві. Йдеться про радника міністра, заступника міністра та заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Для кожної з посад указ визначає граничне військове звання:

радник міністра – підполковник;

заступник міністра – капітан юстиції;

заступник міністра з питань цифрового розвитку – капітан.

Усі три посади можуть заміщуватися військовослужбовцями виключно на період дії правового режиму воєнного стану.

Зміни внесено до переліку посад у державних органах, які можуть обіймати військовослужбовці, та граничних військових звань за цими посадами. Цей перелік затверджений указом президента №126/2017 від 3 травня 2017 року.

Новий документ не передбачає автоматичного призначення офіцерів на зазначені посади. Він лише створює правову можливість залучати військовослужбовців до роботи в керівництві відомства.

Указ №1128/2026 набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту опинилося в центрі скандалу через проблеми з будівництвом захисних споруд для енергетичних об'єктів Київщини. У розслідуванні «Главкома» йдеться про зриви робіт, суперечності між учасниками проєкту та питання щодо використання коштів на спорудження енергетичного захисту.

Микола Калашник, який раніше очолював Київську обласну військову адміністрацію, опинився серед посадовців, чиї рішення стали предметом уваги в цій історії. Зокрема, як з'ясував «Главком», керівництво Київської ОВА за його каденції ухвалювало рішення щодо фінансування плану стійкості області. Наразі офіційно не названо посадовця, відповідального за зрив створення енергозахисту Київщини.