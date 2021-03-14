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    Повинен порвати з Коломойським: Washington Post про те, чому Байден не дзвонить Зеленському

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    &laquo;Він повинен однозначно порвати з Коломойським і підтримати проти нього кримінальне обвинувачення&raquo; &ndash; Washington Post - Повинен порвати з Коломойським: Washington Post про те, чому Байден не дзвонить Зеленському

    «Він повинен однозначно порвати з Коломойським і підтримати проти нього кримінальне обвинувачення» – Washington Post

    Фото Сергій Долженко/AFP

    Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського подолати ендемічну корупцію власної країни

    Володимир Зеленський повинен однозначно порвати зі своїм давнім партнером олігархом Коломойським, телевізійна мережа якого зробила його президентом. Це є умовою подальшої співпраці з адміністрацією Байдена, йдеться в редакційній статті авторитетного американського видання Washington Post.

    Газета, зокрема, зазначає, що Володимир Зеленський досі не мав телефонної розмови з Джо Байденом. Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського подолати ендемічну корупцію власної країни – те, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження незалежності від Росії.

    Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році, обіцяючи боротися з олігархами, брудними суддями та мафіозними мережами, які переслідували Україну з моменту її здобуття незалежності від Радянського Союзу. Але торік він відступив, звільнивши реформаторів у своєму уряді та керівника НБУ, нагадують у WP.

    Відкат у реформах призвів до зупинки фінансування з боку Міжнародного валютного фонду за кредитною угодою на $5 мільярдів, без якої Україна, можливо, не зможе здійснити виплати у цьому році.

    Це також занепокоїло прихильників Києва у Сполучених Штатах, які залишаються найважливішим союзником України. Військова допомога США допомогла стримувати подальшу агресію проти України з боку Росії, яка анексувала Крим і досі контролює частину Сходу України.

    Адміністрація Байдена, який був рішучим прихильником незалежності України на посаді віцепрезидента, відновлює прореформенну політику. У телефонному дзвінку міністру закордонних справ Зеленського минулого місяця державний секретар Ентоні Блінкен «наголосив на важливості збереження Україною прогресу у боротьбі з корупцією та впровадженні верховенства права та економічних реформ», – нагадує газета.

    Минулого тижня адміністрація запровадила санкції проти Коломойського через корупцію, надіславши однозначний сигнал про свої очікування, пишуть у Washington Post.

    У виданні зазначають, що заходи, які здійснив український президент, недостатні.

    «Офіс Зеленського опублікував заяву у відповідь на санкції США, в якій сказано, що «Україна вдячна всім своїм партнерам за підтримку» в «битві з олігархами». Але президент повинен проявити більшу відданість цій боротьбі. Йому слід наполягати на судових реформах, відновити незалежність центрального банку та виключити будь-які кроки щодо послаблення Національного антикорупційного бюро», – йдеться у статті.

    «Він повинен однозначно порвати з Коломойським і підтримати проти нього кримінальне обвинувачення», – наголошує видання. Партнерство з адміністрацією Байдена може вирішальним чином сприяти Україні у спробі звільнитися від Росії та приєднатися до демократичного Заходу, – резюмують у Washington Post.

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    Теги: США Джозеф Байден санкції незалежність фінансування Володимир Зеленський Україна
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