Повинен порвати з Коломойським: Washington Post про те, чому Байден не дзвонить Зеленському

«Він повинен однозначно порвати з Коломойським і підтримати проти нього кримінальне обвинувачення» – Washington Post

Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського подолати ендемічну корупцію власної країни

Володимир Зеленський повинен однозначно порвати зі своїм давнім партнером олігархом Коломойським, телевізійна мережа якого зробила його президентом. Це є умовою подальшої співпраці з адміністрацією Байдена, йдеться в редакційній статті авторитетного американського видання Washington Post.

Газета, зокрема, зазначає, що Володимир Зеленський досі не мав телефонної розмови з Джо Байденом. Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського подолати ендемічну корупцію власної країни – те, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження незалежності від Росії.

Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році, обіцяючи боротися з олігархами, брудними суддями та мафіозними мережами, які переслідували Україну з моменту її здобуття незалежності від Радянського Союзу. Але торік він відступив, звільнивши реформаторів у своєму уряді та керівника НБУ, нагадують у WP.

Відкат у реформах призвів до зупинки фінансування з боку Міжнародного валютного фонду за кредитною угодою на $5 мільярдів, без якої Україна, можливо, не зможе здійснити виплати у цьому році.

Це також занепокоїло прихильників Києва у Сполучених Штатах, які залишаються найважливішим союзником України. Військова допомога США допомогла стримувати подальшу агресію проти України з боку Росії, яка анексувала Крим і досі контролює частину Сходу України.

Адміністрація Байдена, який був рішучим прихильником незалежності України на посаді віцепрезидента, відновлює прореформенну політику. У телефонному дзвінку міністру закордонних справ Зеленського минулого місяця державний секретар Ентоні Блінкен «наголосив на важливості збереження Україною прогресу у боротьбі з корупцією та впровадженні верховенства права та економічних реформ», – нагадує газета.

Минулого тижня адміністрація запровадила санкції проти Коломойського через корупцію, надіславши однозначний сигнал про свої очікування, пишуть у Washington Post.

У виданні зазначають, що заходи, які здійснив український президент, недостатні.

«Офіс Зеленського опублікував заяву у відповідь на санкції США, в якій сказано, що «Україна вдячна всім своїм партнерам за підтримку» в «битві з олігархами». Але президент повинен проявити більшу відданість цій боротьбі. Йому слід наполягати на судових реформах, відновити незалежність центрального банку та виключити будь-які кроки щодо послаблення Національного антикорупційного бюро», – йдеться у статті.

«Він повинен однозначно порвати з Коломойським і підтримати проти нього кримінальне обвинувачення», – наголошує видання. Партнерство з адміністрацією Байдена може вирішальним чином сприяти Україні у спробі звільнитися від Росії та приєднатися до демократичного Заходу, – резюмують у Washington Post.

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