Нафтове ембарго: президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн їде до Будапешта для зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, вочевидь, з метою переконати його щодо нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС. Про майбутній візит повідомив речник президентки Єврокомісії Ерік Мамер.

«Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні по обіді вирушить до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обговорять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів», – написав Мамер.

