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    Нафтове ембарго: президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана

    Нафтове ембарго: президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана
    фото: korupciya

    Урсула фон дер Ляєн з прем’єром Угорщини обговорять питання постачання енергоресурсів

    Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн їде до Будапешта для зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, вочевидь, з метою переконати його щодо нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС. Про майбутній візит повідомив речник президентки Єврокомісії Ерік Мамер.

    «Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні по обіді вирушить до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обговорять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів», – написав Мамер.

    Нагадаємо, Угорщина черговий раз заблокувала рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російської нафтита нафтопродуктів у рамках шостого пакету санкцій проти Російської Федерації.

    Президент Угорщини Віктор Орбан уже заявив, що вплив ембарго на нафту з РФ для економіки країни буде рівнозначним ефекту «ядерної бомби». Він хоче, щоб для Угорщини був виняток – відтермінування санкцій на п'ять років.

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    Теги: нафта росія окупанти санкції війна Угорщина Віктор Орбан Україна окупація Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
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    Нафтове ембарго: президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана