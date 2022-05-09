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    Вінницьке підприємство провело дерусифікацію ковбаси

    Вінницьке підприємство провело дерусифікацію ковбаси
    фото: Тульчин/Facebook

    Відтепер не «московська». М'ясокомбінат Вінниччини перейменував популярну ковбасу

    На Вінниччині м’ясокомбінат, який випускав ковбасу під назвою «Московська», вирішив перейменувати популярний продукт на «Київська». Про це повідомила пресслужба комбінату.

    «Більше ніякої «московської». Віднині тільки – Київська ковбаса», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Києві розпочалася дерусифікація станцій метро. До слова, міський голова Новомосковська (Дніпропетровщина) Сергій Рєзнік заявив, що місто необхідно перейменувати. Його назва пов'язана із державою-окупантом.

    Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.

    А ще у Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

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    Теги: росія окупанти війна продукти Україна Вінниччина окупація #stoprussia
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    Вінницьке підприємство провело дерусифікацію ковбаси