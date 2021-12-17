Зеленський пояснив таємні візити бізнесмена Павлюка в Офіс президента (відео)

Зеленський гуляв на новорічній локації - його «зловив» журналіст

Президент Володимир Зеленський відповів на питання журналіста Михайла Ткача стосовно таємних візитів бізнесмена Іллі Павлюка до Офісу президента. Відповідне відео опублікувала «Українська правда».

Ткач: Для чого Ілля Павлюк таємно заїжджає в Офіс президента? Чим він взагалі займається у вас, які питання вирішує?

Зеленський: До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто. Бувають бізнесмени, є, бувають журналісти. Але таємно – ні.

Ткач: А чим Ілля Павлюк займається у вас в Офісі, він виконує якісь обов’язки?

Зеленський: Я думаю, тим самим, що й ви, коли ви приходите, іноді. Ви ж заходите в Офіс?

Зазначається, що Ткачу не вдалося поставити питання відразу, адже охорона президента відштовхнула його. Під час штовханини охоронець вдавав, ніби його виштовхує натовп з-зі спини, а не він штовхав журналіста.

Штовханину також задокументували на відео.

Президент разом із дружиною відвідували церемонію відкриття новорічної ялинки біля Офісу президента на Банковій.

Нагадаємо, «Українська правда» зафільмувала таємні візити Павлюка на Банкову у своєму матеріалі. Бізнесмен пересідав із власної автівки в автомобіль з номерами прикриття, після чого його завозили до Офісу через боковий в’їзд.

Раніше «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

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