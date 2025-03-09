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Парамедик батальйону «Госпітальєри», учасник АТО. Згадаймо Віктора Пасічника

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Парамедик батальйону «Госпітальєри», учасник АТО. Згадаймо Віктора Пасічника
Віктор Пасічник пішов на фронт добровольцем у 2014 році
колаж: glavcom.ua

Ведмідь був прикладом мужності, самовідданості та мотивував побратимів і посестер своїм прикладом

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Пасічника. 

На війні 12 вересня 2024 року загинув 31-річний парамедик медичного батальйону «Госпітальєри» Віктор Пасічник на псевдо Ведмідь, який долучився до нього ще у 2014 році. Про це повідомила депутатка Верховної Ради України, командир батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич. 

Зі слів депутатки, Пасічник віддано служив людям з перших гарячих днів 2014 року.

У роті вогневої підтримки батальйону імені Тараса Бобанича «Ведмідь» виконував обов’язки кулеметника
У роті вогневої підтримки батальйону імені Тараса Бобанича «Ведмідь» виконував обов’язки кулеметника
фото з особистого архіву Віктора Пасічника

«Це один з перших Госпітальєрів, ще з часу заснування... Він був прикладом мужності, самовідданості та мотивував побратимів і посестер своїм прикладом. Незважаючи на свій досить молодий вік, він вже встиг проявити себе як надійний і вмілий боєць, готовий працювати в найскладніших умовах заради порятунку людських життів. Його праця та енергія надихали кожного, хто працював разом із ним... Він був не просто частиною усієї системи УДА, а справжнім другом, на якого можна було покластися в будь-який момент. Його доброта, співчуття і безмежна відданість своїй справі залишаться в наших серцях назавжди», – написала Зінкевич.

Віктор Пасічник народився 5 березня 1993 року в селі Саранчуки, нині Саранчуківської громади Тернопільського району Тернопільської области України. Чоловік навчався в Тернопільському технічному університеті на інженера-механіка, коли почалася війна. Пішов на фронт добровольцем у 2014 році, тоді Віктору був 21 рік.

Під час АТО Ведмідь воював до 2016 року. За цей час був у боях біля Савур-Могили на Донеччині, населених пунктах Карлівка, Піски, Тоненьке, Водяне. Також разом із побратимами мали завдання підсилювати інші підрозділи в селищі Станиця Луганська.  

Після 24 лютого захисник України знову взяв зброю до рук
Після 24 лютого захисник України знову взяв зброю до рук
фото з особистого архіву Віктора Пасічника

Потім Віктор працював за кордоном, об’їздив майже всю Європу, остання робота була в Бельгії. Перед початком повномасштабної війни чоловік повернувся додому у відпустку. Тоді ж зрозумів, що розпочнеться повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І після 24 лютого захисник України знову взяв зброю до рук.  

Після початку повномасштабної війни Віктор долучився до 67-ої окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».  У роті вогневої підтримки батальйону імені Тараса Бобанича «Ведмідь» виконував обов’язки кулеметника. За час повномасштабної війни звільняв Київщину, Чернігівщину.. Потім Віктор брав участь у боях за Харківщину, а також воював у Серебрянському лісі на межі Донецької та Луганської областей.

Загинув 9 вересня 2024 року на Донеччині. Похований на Микулинецькому цвинтарі. 

Віктор Пасічник за час повномасштабної війни звільняв Київщину, Чернігівщину, брав участь у боях за Харківщину, а також воював у Серебрянському лісі
Віктор Пасічник за час повномасштабної війни звільняв Київщину, Чернігівщину, брав участь у боях за Харківщину, а також воював у Серебрянському лісі
фото: Катерина Драпʼята

«Якщо ви не знали Ведмедя – то не могли відчувати, що таке справжня добродушність, щирість, мудрість, творчість, сила, любов і дружба. Юнацькі табори, мандрівки, вишколи, вечори під гітару. Піски, Савур-Могила, Київщина, Ізюм, Бахмут, Торецьк, Оріхово-Василівка, Часів Яр ще безліч просторів Донбасу, якими пройшли разом. Віктор Пасічник – найкращий син України, відважний воїн, загинув в бою з московською навалою, герой, побратим, назавжди у строю», – написав Назар Сарабун.

«Госпітальєр. Воїн. Учасник першого екіпажу нашого батальйону. Кавалер ордена «За мужність». Він кидався в бій без вагань, із чіткою метою: врятувати життя. Він однаково рішуче бився і з фізичним ворогом, і з невидимим – смертю, що прийшла забирати бійців. І завжди перемагав. Сьогодні ми несемо пам'ять про побратима Ведмедика і його чин на цій землі. Герої гинуть, рятуючи інших. Пам'ятайте про нього», – написала про Пасічника депутатка Верховної Ради України. ветеранка-доброволець, командир батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич.

Віктор Пасічник: Воля для мене – це те, що дано нам Богом
Віктор Пасічник: Воля для мене – це те, що дано нам Богом
фото: Катерина Драпʼята

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Віктор Пасічник був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

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