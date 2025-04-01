Тимошенко знайшла «вихід на Трампа»: опозиціонерка зустрілась з духівником президента США (фото)

Тимошенко: «Говорили про наше бачення справедливого миру для України»

До України приїхав американський пастор-євангеліст Марк Бернс, який підтримував Дональда Трампа на виборах. В Україні пастор-євангеліст взяв участь у міжконфесійному релігійному форумі в Києві та відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку, а також провів зустріч із лідеркою партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко. Про це повідомляє «Главком».

«Сьогодні мала зустріч із особистим духовником президента Трампа Марком Бернсом. Він на запрошення головного рабина перебуває нині в Україні. І на власні очі може побачити сліди звірств російської армії, поговорити із цивільними, які стали жертвами агресії Москви, почути наших воїнів, які ось вже три роки відбивають терористичні атаки кремлівського режиму. Говорили про наше бачення справедливого миру для України», – зазначила Тимошенко.

Бернс обговорив з Тимошенко бачення справедливого миру для України фото: Юлія Тимошенко

Зустріч Тимошенко із особистим духовним радником Трампа відбулася після її таємних переговорів із соратниками президента США. Видання Politico повідомило, що раніше народна депутатка й лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та народний депутат Петро Порошенко обговорили з американськими партнерами проведення президентських виборів в Україні.

Що робить Марк Бернс у Києві

В Україні пастор-євангеліст взяв участь у міжконфесійному релігійному форумі в Києві та відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку. За словами головного рабина України Моше Реувен Асмана, Марк Бернс має вплив на формування стратегії та політики Америки.

«За моїм запрошенням до України прибув особливий гість – пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. Це відома в релігійних і політичних колах США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки», – зазначив рабин.

Міжконфесійний релігійний форум, який об’єднав представників релігійних конфесій і громад, що працюють в Україні фото: Головний Рабин України Моше Реувен Асман

Марк Бернс написав у своїх соцмережах, що подорожує Україною «з розбитим серцем». Він зазначив, що незважаючи на всі жахи, Україна залишається міцною, «як маяк релігійної свободи, вітаючи всі конфесії».

«Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 літаків F-35, засоби ППО, щоб збивати дрони, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей. Пам'ятайте, саме президент Трамп надіслав «Джавеліни», а не подушки. Президент Трамп є найкращим другом невинного цивільного населення України. Він покладе край цій війні», – розповів Бернс.

В рамках візиту Бернс відвідав Бабин Яр та Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий госпіталь» у Києві.

Асман і Бернс передали гуманітарну допомогу, необхідну для потреб поранених, і провели продуктивну зустріч з керівництвом госпіталю фото: Головний Рабин України Моше Реувен Асман

«Ми мали за честь поспілкуватися з українськими захисниками, які зараз проходять лікування після поранень. У кожному з них – сила, гідність та справжній дух України. Ми передали гуманітарну допомогу, необхідну для потреб поранених, і провели продуктивну зустріч з керівництвом госпіталю. Пастор Бернс особисто висловив свою підтримку українським воїнам та подякував їм за боротьбу за свободу і демократичні цінності, які поділяють Україна та США», – зазначив головний рабин України.

Після таких візитів Марк Бернс емоційно висловився у соцмережах. «20 тис. дітей було викрадено та вивезено до Росії, 300 жінок були зґвалтовані, як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. Навмисно було знищено 700 культових споруд. А невинних цивільних вбивали пострілами в потилицю зі зв’язаними за спиною руками. Війна в Україні більша, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Незалежно від того, чи вам не подобається президент Трамп, чи президент Зеленський, тут гинуть справжні люди», – написав Бернс.

Що відомо про Марка Бернса

Пастор Марк Бернс народився та проживає у штаті Південна Кароліна. У 2016-му році журнал Time назвав його «головним пастором Дональда Трампа» та включив до списку «16 людей, які вплинули на президентські вибори 2016 року».

Бернс – співзасновник і генеральний директор The NOW Television Network, християнської телемережі, що базується в Південній Кароліні.

Прослуживши шість років у Національній гвардії армії Південної Кароліни, він заснував багатонаціональну, міжконфесійну церкву The Harvest Praise & Worship Center в місті Ізлі. Він має сім дорослих дітей.

У 2024-му році Бернс балотувався до Палати представників США від 4-го округу Південної Кароліни. Він брав участь у республіканських праймеріз у 2018-му та 2022 року, проте не здобув перемоги.

«Пастор Марк Бернс є першим у боротьбі за Америку і має мою тотальну та цілковиту підтримку – він хороша людина, сумлінний працівник і не підведе вас!» – писав у 2022-му про нього Дональд Трамп у соцмережі Trust Social.

Трамп тоді також зазначив, що Бернс «був зі мною з самого початку нашого руху Make America Great Again».

Видання The State написало, що Бернс часто представляв Дональда Трампа на його мітингах і допомагав організовувати зустрічі між Трампом та темношкірими пасторами ще до президентства у 2017 році. У 2016-му Бернс визнав, що сфальсифікував частину своєї біографії, коли його викрили журналісти CNN.

На сайті його церкви було вказано, що він служив шість років у резерві армії США та має ступінь бакалавра наук. Насправді він ніколи не був у резерві армії, а лише у Національній гвардії, звідки його звільнили у 2008 році, а в університеті North Greenville він провчився лише один семестр.

Нагадаємо, духовний радник президента США Марк Бернс опублікував допис після відвідування Бучі, Ірпеня і Бородянки.