87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС

Василь Дурдинець отримує пенсію за вислугу років, яка прирівнюється до посади першого заступника міністра внутрішніх справ

За останні два роки МВС виплатило колишньому віцеспікеру, віцепрем’єру та главі МНС склала понад мільйон гривень

Колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник Голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню. У вересні 2025-го посадовцю виповниться 88 років.

«Главком» отримав бухгалтерську виписку заробітної плати радників міністра внутрішніх справ України. З неї випливає, що протягом січня 2023 року-січня 2025 року Василь Дурдинець одержав 1,12 млн грн. Таким чином, щомісячно МВС виплачує 30-40 тис. грн поважному генералу внутрішньої служби.

Щомісячно МВС виплачує 30-40 тис. грн поважному генералу внутрішньої служби

У департаменті комунікації МВС пояснили «Главкому»: заробітна плата радників складається з посадового окладу, надбавки у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах, надбавки за виконання особливо важливої роботи (до 100% посадового окладу). Також радники преміюються, відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Крім цього, «Главком» з’ясував: наприкінці грудня 2021 року радник керівника МВС Василь Дурдинець виграв суд у Головного управління Пенсійного фонду у Києві щодо перерахунку пенсії. У суді він скаржився, що Пенсійний фонд не узяв до уваги видану йому довідку департаменту персоналу Міністерства внутрішніх справ від 24 червня 2021 року.

За матеріалами суду, Василь Дурдинець отримує пенсію за вислугу років, яка прирівнюється до посади першого заступника міністра внутрішніх справ. Департамент персоналу МВС видав довідку про розмір грошового забезпечення на 1 січня 2021 року за посадою першого заступника міністра внутрішніх справ. У підсумку вийшло 96,7 тис. грн. Саме на таку пенсію розраховував Василь Дурдинець після того, як нині ліквідований Окружний адмінсуд Києва зобов’язав столичне відділення Пенсійного фонду перерахувати виплати теперішньому раднику очільника МВС.

Варто наголосити: на сайті НАЗК розміщено електронну декларацію Василя Дурдинця за 2019 рік. У ній зазначено, що радник міністра має у спільній сумісній власності київську квартиру на 92,6 кв. м. Що стосується доходів, то у 2019 році поважний колишній урядовець заробив 586,6 тис. грн зарплати у міністерстві внутрішніх справ. Розмір його пенсії склав 218,2 тис. грн або 18,1 тис. грн за місяць. Також він задекларував 40 тис. грн готівки.

Як відомо, Василь Дурдинець має низку високих державних нагород: повний кавалер ордену «За заслуги»; нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V і IV ступенів; має почесні звання «Заслужений працівник МВС», «Заслужений прикордонник України» і «Заслужений юрист України».

Додамо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко має п’ять штатних радників, у покійного керманича МВС Дениса Монастирського нараховувалося шість радників.

Як повідомляв «Главком», на початку січня 2025 року міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.