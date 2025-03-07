Усі радники міністра внутрішніх справ Клименка: прізвища і зарплати

Очільник МВС залишив собі двох радників, які раніше були у покійного Дениса Монастирського, у тому числі 87-річного ексміністра Василя Дурдинця

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко має п’ять штатних радників. Про це «Главкому» повідомив департамент комунікації міністерства.

Двоє з п’яти радників, 87-річний ексміністр Василь Дурдинець і військовослужбовець Кирило Сергєєв раніше працювали з покійним керівником МВС Денисом Монастирським. Сам же Сергєєв з 23 травня 2022 року мобілізований до лав ЗСУ.

Із Клименком до МВС прийшли троє радників: Юрій Пастернак, Євген Сарнацький і Дмитро Фінашин. До речі, останній працює з січня 2025 року і відповідає за ветеранську політику. Із 2015 року Фінашин служив у лавах Національної гвардії, а у 2022 році отримав звання Герой України.

Четверо радників Клименка отримують зарплату. Наприклад, за 2024 рік Василь Дурдинець одержав 584 тис. грн, Юрій Пастернак – 776,9 тис. грн, Євген Сарнацький – 768,9 тис. грн.

Новопризначений радник Дмитро Фінашин у січні 2025 року отримав 46,6 тис. грн.

У департаменті комунікації МВС пояснили: заробітна плата радників складається з посадового окладу, надбавки у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах, надбавки за виконання особливо важливої роботи (до 100% посадового окладу). Також радники преміюються, відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Водночас у міністра Ігоря Клименка немає радників на громадських засадах, сказано у відповіді на запит «Главкома».

Нагадаємо, що 18 січня 2023 року уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків очільника міністерства. Це сталося після загибелі міністра Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна, держсекретаря МВС Юрія Лубковича в авіакатастрофі в Броварах.

7 лютого 2023 року Верховна Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ

Додамо, у покійного керманича МВС Дениса Монастирського нараховувалося шість радників.

Як повідомляв «Главком», на початку січня 2025 року міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.