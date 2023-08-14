У Києві через спеку введено обмеження на рух вантажівок

Обмеження забороняють в’їзд до міста та пересування по ньому транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни

Час дії обмежень може змінюватися, відповідно до погодних умов

У зв’язку зі збільшенням температурного режиму та з метою запобігання пошкоджень дорожнього покриття, влада столиці вводить тимчасове обмеження на рух великовагових вантажних транспортних засобів. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Як зазначається, обмеження забороняють в’їзд до міста та пересування по ньому транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад сім тонн.

Час дії цих обмежень може змінюватися, відповідно до погодних умов.

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«Головна мета цих заходів – збереження дорожнього покриття, яке руйнується в наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту в спекотну погоду», – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні спостерігається спека та невелика хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. Температура вночі буде коливатися в межах 13–18°, а вдень може досягнути 27–32°. У деяких областях України оголошено попередження про пожежну небезпеку на 14-17 серпня.