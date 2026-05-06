Екснардепка заприсяглася, що допоможе посадити Андрія Богдана і перерахувала його гріхи

Тетяна Чорновол звинуватила Андрія Богдана у знищенні ракетних програм та роботі на користь Росії

Колишня народна депутатка та військова Тетяна Чорновол готує заяву до Служби безпеки України проти ексголови Офісу президента Андрія Богдана, звинувачуючи його у фінансуванні міноборони РФ перед анексією Криму. Про це заявила Тетяна Чорновол, повідомляє «Главком» із посиланням на допис Чорновол у Facebook.

За словами Чорновол, вона переписує на ім'я голови СБУ свою стару заяву про злочин. У документі йдеться про доведені, на її думку, дії Богдана щодо фінансування міністерства оборони РФ бюджетними коштами України напередодні анексії Криму.

Чорновол стверджує, що факти у цій справі раніше розслідував прокурор Сергій Горбатюк, проте справу не було доведено до кінця. Ексдепутатка наголосила, що готова допомогти чинному президенту притягнути Богдана до відповідальності, щоб не допустити перетворення колишнього посадовця на «героя-опозиціонера».

Заява Тетяни Чорновол скриншот: Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол назвала Андрія Богдана «абсолютним злом» та пов’язала з його перебуванням при владі найбільш деструктивні рішення Володимира Зеленського. Нагадаємо, президент звільнив Богдана у лютому 2020 року. Той не пропрацював на посаді глави Офісу навіть року.

Зокрема, Чорновол згадала про такі події, пов'язані з діяльністю Богдана:

запуск риторики про «зустріч із Путіним посередині» та «какая разница»;

передачу силової та судової вертикалі під контроль Андрія Портнова;

закриття державних ракетних програм та розформування танкового батальйону на білоруському кордоні;

тиск на опозицію, активістів та журналістів.

Також Чорновол нагадала про власне кримінальне переслідування за Майдан, яке вона вважає помстою, організованою за сприяння Богдана та Портнова.

Нагадаємо, Андрій Богдан очолював Офіс президента з травня 2019 року по лютий 2020 року. Після відставки він неодноразово виступав із критикою на адресу президента Володимира Зеленського та членів його команди, що спричинило низку публічних конфліктів.

Додамо, що 2 травня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України. Серед осіб щодо яких запроваджені санкції і Андрій Богдан.

Нагадаємо, 18 вересня 2025 року ЦВК визнала Чорновол обраною народною депутаткою на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Це сталося після того, як ЦВК отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень ексспікера парламенту і нардепа Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.

Згодом Тетяна Чорновол заявила, що не піде в народні депутати та поки що залишиться служити у лавах українських Силах оборони. Вона звернулася до ЦВК для отримання відстрочки на рік.

9 жовтня Центральна виборча комісія (ЦВК) на рік продовжила для неї термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України.