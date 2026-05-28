Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порно

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото: Ярослав Железняк/Telegram
Законопроєкт підтримали 207 народних депутатів

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №12191 щодо скасування кримінальної відповідальності за створення та поширення порнографії за участі повнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Документ підтримали 207 народних депутатів, хоча для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів. Також парламент не зміг направити законопроєкт на повторне перше читання, тому він вважається відхиленим.

«В сучасній демократичній Україні і далі будуть кидати у вʼязницю на сім років за те що дорослі люди будуть один одному свої оголені фото надсилати», – заявив нардеп Ярослав Железняк.

Проєктом пропонувалося внести такі зміни:

  • окремо передбачити та посилити кримінальну відповідальність за збут малолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру;
  • окремо передбачити та посилити кримінальну відповідальність за примушування малолітніх та неповнолітніх осіб до участі у створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру;
  • посилити кримінальну відповідальність за збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру;
  • декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

У пояснювальній записці законопроєкту йшлося, що в більшості країн світу виготовлення та розповсюдження порнографії повнолітнім людям на побутовому рівні й в особистих некорисливих мотивах, не вважають суспільно небезпечним.

Нагадаємо, у грудні 2024 року правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно за основу.

Згодом у 2025 році з'явилася петиція про декриміналізацію порно. У липні вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням декриміналізувати порнографію. У відповіді глава нашої держави наголосив Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює лише Верховна Рада.

