Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський увів санкції проти свого екссоратника Андрія Богдана

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський увів санкції проти свого екссоратника Андрія Богдана
Андрій Богдан вважався другом Володимира Зеленського
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Указом президента уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб. Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Санкції застосовані щодо українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Нагадаємо, Андрій Богдан – колишній голова Офісу президента й соратник Зеленського, вважався його другом. Проте, після звільнення у лютому 2020 року, він критикував президента. 

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про масштабне розширення санкційних списків. Під удар потрапили суб'єкти, які забезпечують російську армію високотехнологічним озброєнням, допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження та причетні до незаконного будівництва у Криму.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії, який може стати одним із найжорсткіших. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, основний акцент нових обмежень буде зроблено на енергетичному секторі.

Читайте також:

Теги: блокування звільнення Офіс президента Андрій Богдан Володимир Зеленський санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua