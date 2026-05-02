Зеленський увів санкції проти свого екссоратника Андрія Богдана

Указом президента уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб. Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Санкції застосовані щодо українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Нагадаємо, Андрій Богдан – колишній голова Офісу президента й соратник Зеленського, вважався його другом. Проте, після звільнення у лютому 2020 року, він критикував президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про масштабне розширення санкційних списків. Під удар потрапили суб'єкти, які забезпечують російську армію високотехнологічним озброєнням, допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження та причетні до незаконного будівництва у Криму.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії, який може стати одним із найжорсткіших. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, основний акцент нових обмежень буде зроблено на енергетичному секторі.