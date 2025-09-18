ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою

У 2014 році Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання

Тетяна Чорновол займе в парламенті місце вбитого Андрія Парубія

Центральна виборча комісія визнала екснардепку Тетяну Чорновол народною депутаткою. Вона займе місце вбитого парламентаря Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Після трагічної загибелі народного депутата Андрія Парубія, який був застрелений 30 серпня у Львові, згідно з чинним виборчим законодавством його місце у Верховній Раді має обійняти наступний кандидат у виборчому списку політичної партії. Наступною у виборчому списку політичної партії «Європейська солідарність» є Тетяна Чорновол – відома журналістка, активістка та колишня народна депутатка. Наразі Чорновол чинна військовослужбовиця, з 24 лютого 2022 року воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Чорновол чинна військовослужбовиця фото з відкритих джерел

«Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська солідарність». ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії «Європейська солідарність» під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, на позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році Тетяну Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання. Тоді вона пройшла за списками партії «Народний фронт» під №2 у виборчому списку. Що цікаво: Андрій Парубій теж обрався нардепом VIII скликання від «Народного фронту» (№4 у виборчому списку партії).

У 2014 році Тетяну Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці.

Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

До слова, підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

Як повідомлялося, голова Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді. Вона розпочала промову зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія.