Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою
У 2014 році Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання
фото: Facebook/Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол займе в парламенті місце вбитого Андрія Парубія

Центральна виборча комісія визнала екснардепку Тетяну Чорновол народною депутаткою. Вона займе місце вбитого парламентаря Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Після трагічної загибелі народного депутата Андрія Парубія, який був застрелений 30 серпня у Львові, згідно з чинним виборчим законодавством його місце у Верховній Раді має обійняти наступний кандидат у виборчому списку політичної партії. Наступною у виборчому списку політичної партії «Європейська солідарність» є Тетяна Чорновол – відома журналістка, активістка та колишня народна депутатка. Наразі Чорновол чинна військовослужбовиця, з 24 лютого 2022 року воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою фото 1
Чорновол чинна військовослужбовиця
Чорновол чинна військовослужбовиця
фото з відкритих джерел

«Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська солідарність». ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії «Європейська солідарність» під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, на позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році Тетяну Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання. Тоді вона пройшла за списками партії «Народний фронт» під №2 у виборчому списку. Що цікаво: Андрій Парубій теж обрався нардепом VIII скликання від «Народного фронту» (№4 у виборчому списку партії).

ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою фото 2
У 2014 році Тетяну Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання
У 2014 році Тетяну Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці.

Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

До слова, підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

Як повідомлялося, голова Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді. Вона розпочала промову зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія.

Читайте також:

Теги: ЦВК Андрій Парубій Верховна Рада депутат Тетяна Чорновол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій був великою Людиною
Вбивство Парубія: чорна пляма для спецслужб
30 серпня, 16:31
Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові
Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці
30 серпня, 14:41
Народні депутати діляться фотографіями на день знань
День знань: народні депутати привітали українців
1 вересня, 14:08
Суд відправив парламентаря під варту на 60 днів з можливістю внесення застави
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу
1 вересня, 22:03
30 серпня у Львові було вбито Андрія Парубія
Рада готує звернення до іноземних урядів через убивство Парубія
2 вересня, 10:20
Церемонія прощання з Андрієм Парубієм (онлайн)
Церемонія прощання з Андрієм Парубієм (онлайн)
2 вересня, 15:10
Парламентарі просять вшанувати пам’ять Андрія Парубія та всіх загиблих від російської агресії
Рада закликала світ засудити вбивство Парубія як частину війни РФ проти України
3 вересня, 12:36
Російський диктатор розгляне тільки варіант припинення вогню без реальних гарантій безпеки – Олександр Мережко
Соратник Зеленського пояснив, на який варіант припинення вогню погодиться Путін
5 вересня, 08:52
Після майже чотирьох років відновлено трансляцію засідань
Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань
4 вересня, 11:54

Політика

Розвідка прокоментувала інформацію про конфлікт з Офісом президента
Розвідка прокоментувала інформацію про конфлікт з Офісом президента
Триста доларів за неявку у парламент. Чи налякає міністрів нове покарання?
Триста доларів за неявку у парламент. Чи налякає міністрів нове покарання?
ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою
ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою
Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції
Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції
Україна та Польща посилять співпрацю в оборонній сфері – Шмигаль
Україна та Польща посилять співпрацю в оборонній сфері – Шмигаль
Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності
Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УМЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua