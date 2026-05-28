Швеція оголосила про передачу Україні 16 винищувачів Gripen

glavcom.ua
Зеленський та Крістерссон підписали декларацію про поглиблення співпраці,
Постачання відбудеться на початку 2027 року

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали декларацію про поглиблення співпраці, пише «Главком».

На брифінгу після підписання угоди прем'єр країни підтвердив передачу Україні винищувачів JAS 39 Gripen у модифікаціях C/D до 2030 року. Також Швеція надала Україні пакет підтримки в розмірі 2,7 млрд доларів

Зеленський подякував Швеції за підтримку України. Президент України повідомив, що протягом наступних 10 місяців Україна отримає вже перші винищувачі. «Це дуже історична подія», – каже президент.

Глава держави підкреслив, що для України важливі відповідні рішення, які посилять спроможності ППО. Президент зазначив, що це важливо для захисту українців, які страждають від російських масованих атак.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Швеції. Він анонсував новий великий пакет оборонної допомоги для України та окремі домовленості щодо винищувачів Gripen. 

«Дякую народу та уряду Швеції, особисто Ульфу Крістерссону за підтримку України, принципову позицію та готовність разом наближати справедливий мир реальними кроками. Продовжуємо та розширюємо нашу співпрацю», – написав президент.

