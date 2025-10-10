Головна Країна Політика
Чорновол пояснила, чому відклала реєстрацію на народну депутатку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чорновол пояснила, чому відклала реєстрацію на народну депутатку
Військова наголосила, що хоче бути прикладом для жінок
фото з відкритих джерел

Тетяна Чорновол наголосила, що не склала депутатські повноваження

Експарламентарка Тетяна Чорновол, яка мала зайняти місце у Раді вбитого нардепа Андрія Парубія, ухвалила рішення продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис військової.

Чорновол стверджує, що на фронті дуже не вистачає військових. «Ганебне «ухилянство» облагороджується політичними гаслами: «Хай спочатку депутати підуть»... Я демонструю приклад, що я депутат вибираю не парламентську залу, а службу в армії», – пояснила вона.

Крім того, військова каже, що хоче бути прикладом для жінок, які «вигризають собі шлях в бойові командири». «Це означає, що я безпосередньо знаходжусь на лінії бойового зіткнення, де командую взводом, так і особисто «мінусую» ворога «Стугною» і ФПВ, особисто підбивала танки. Це досить рідкісна роль для жінки в українській армії, адже гендерна більшість в армії, яка логічно складається з чоловіків логічно не хоче, щоб ними в бою командувала жінка. Це нормально. Але нормальні і винятки. Це цілком можливо жінці бути бойовим командиром, якщо жінка народилася для війни і буде наполегливо йти до своєї мети долаючи всі труднощі в тому числі гендерні», – заявила вона.

Чорновол наголосила, що не склала депутатські повноваження, а звернулася до ЦВК для отримання відстрочки на рік. «Тепер у мене є рік, щоб ми перемогли агресора і я отримала моральне право залишити фронт. Буду робити свою частку бойової роботи для наближення перемоги», – каже військова.

Чорновол пояснила, чому відклала реєстрацію на народну депутатку фото 1

Наразі Чорновол чинна військовослужбовиця, з 24 лютого 2022 року воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала екснардепку Тетяну Чорновол народною депутаткою. Вона займе місце вбитого парламентаря Андрія Парубія.

Згодом стало відомо, що до Центральної виборчої комісії 6 жовтня надійшла заява Чорновол, обраної нардепки на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

У заяві йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджають Тетяні Чорновол у встановлений законом двадцятиденний строк подати документи, необхідні для реєстрації її народною депутаткою, та було прохання продовжити такий строк до одного року у зв’язку із проходженням нею  військової служби в Силах безпеки і оборони.

«Розглянувши вказану заяву, Комісія відповідно до законодавства визнала зазначені в ній причини поважними та встановила строк подання Тетяною Чорновол до ЦВК документів, необхідних для її реєстрації народною депутаткою України, до 6 жовтня 2026 року включно», – йдеться у рішенні ЦВК.

Теги: ЦВК депутат Тетяна Чорновол

