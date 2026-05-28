Зеленський прибув до Швеції та анонсував новий оборонний пакет
Україна та Швеція готують рішення щодо винищувачів Gripen
Президент України Володимир Зеленський прибув до Швеці. Під час робочого візиту сторони готують новий великий пакет оборонної допомоги для України та окремі домовленості щодо винищувачів Gripen. Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише «Главком».
«Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою», – написав президент.
За словами Зеленського, під час візиту заплановані переговори з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, а також зустрічі у форматі делегацій за участі представників шведської оборонної промисловості.
«Дякую, Ульфе, за те, що наші відносини – України та Швеції – завжди змістовні, а співпраця – сильна», – зазначив він.
Раніше повідомлялось, що Україна та Швеція можуть уже цього року підписати угоду щодо закупівлі винищувачів JAS 39 Gripen E виробництва Saab. За словами міністра оборони України Михайла Федорова, переговори між сторонами тривають, а фінансування майбутньої угоди вже обговорюється.
