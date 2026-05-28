Зеленський прибув до Швеції та анонсував новий оборонний пакет

Іванна Гончар
Володимир Зеленський повідомив про робочий візит до Швеції
Україна та Швеція готують рішення щодо винищувачів Gripen

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швеці. Під час робочого візиту сторони готують новий великий пакет оборонної допомоги для України та окремі домовленості щодо винищувачів Gripen. Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише «Главком».

«Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою», – написав президент.

Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління від компанії Saab. Літак здатний розвивати швидкість до 2400 км/год і має дальність польоту до 4000 км. Оснащений ракетами «повітря-повітря», «повітря-земля», авіабомбами та крилатими ракетами. У 2025 році JAS 39E Gripen став першим у світі винищувачем, пілотованим штучним інтелектом. Орієнтовна вартість – до $150 млн.

За словами Зеленського, під час візиту заплановані переговори з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, а також зустрічі у форматі делегацій за участі представників шведської оборонної промисловості.

«Дякую, Ульфе, за те, що наші відносини – України та Швеції – завжди змістовні, а співпраця – сильна», – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Україна та Швеція можуть уже цього року підписати угоду щодо закупівлі винищувачів JAS 39 Gripen E виробництва Saab. За словами міністра оборони України Михайла Федорова, переговори між сторонами тривають, а фінансування майбутньої угоди вже обговорюється. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

