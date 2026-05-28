Зеленський прибув до Швеції та анонсував новий оборонний пакет

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Україна та Швеція готують рішення щодо винищувачів Gripen

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швеці. Під час робочого візиту сторони готують новий великий пакет оборонної допомоги для України та окремі домовленості щодо винищувачів Gripen. Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише «Главком».

«Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою», – написав президент.

Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління від компанії Saab. Літак здатний розвивати швидкість до 2400 км/год і має дальність польоту до 4000 км. Оснащений ракетами «повітря-повітря», «повітря-земля», авіабомбами та крилатими ракетами. У 2025 році JAS 39E Gripen став першим у світі винищувачем, пілотованим штучним інтелектом. Орієнтовна вартість – до $150 млн.

За словами Зеленського, під час візиту заплановані переговори з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, а також зустрічі у форматі делегацій за участі представників шведської оборонної промисловості.

«Дякую, Ульфе, за те, що наші відносини – України та Швеції – завжди змістовні, а співпраця – сильна», – зазначив він.

🇺🇦🇸🇪Президент Зеленський повідомив про робочий візит у Швецію



"Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою.



Сьогодні заплановані зустрічі з Прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном,… pic.twitter.com/uN6xHUndBn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 28, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Раніше повідомлялось, що Україна та Швеція можуть уже цього року підписати угоду щодо закупівлі винищувачів JAS 39 Gripen E виробництва Saab. За словами міністра оборони України Михайла Федорова, переговори між сторонами тривають, а фінансування майбутньої угоди вже обговорюється.