Експерт розкритикував Адміністрацію Порошенка за ігнорування ідеї оголошення Року державної мови в Україні

На думку Тараса Марусика, Рік державної мови треба було оголосити ще у 2017-му

Заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури Тарас Марусик негативно оцінює те, що президент не поспішає оголошувати 2018-й рік Роком державної мови, незважаючи на чисельні звернення до нього щодо цього питання як з боку народних депутатів, так і з боку творчої



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На думку Тараса Марусика, Рік державної мови треба було оголосити ще у 2017-му

Заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури Тарас Марусик негативно оцінює те, що президент не поспішає оголошувати 2018-й рік Роком державної мови, незважаючи на чисельні звернення до нього щодо цього питання як з боку народних депутатів, так і з боку творчої інтелігенції.

Своїми думками стосовно цієї теми експерт з мовних питань поділився в інтерв’ю «Главкому».

«Порошенко не може бути у всіх темах фахівцем, але ж у нього є команда. І от ця команда виявилася не на висоті. Навіть без спеціальних звернень це треба було зробити», — зазначає Марусик.

Експерт підкреслює, що логічно було б оголосити Рік державної мови ще у 2017-му — після оголошення 2016-го роком англійської мови: «Це було якесь дивне загравання із Заходом, — говорить він. — Але ж якщо це вже було зроблено, то треба було оголосити 2017-й роком державної мови. Це було б сигналом суспільству й, особливо, парламентській більшості, яка поки що блокує розгляд нового мовного закону».

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Тарас Марусик: Лариса Ніцой хоче у Верховну Раду і для цього використовує мовне питання.