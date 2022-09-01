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Експерти пояснили, як кремлівський фейк про русофобію у світі став реальністю

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Експерти пояснили, як кремлівський фейк про русофобію у світі став реальністю
Зараз розігрується останній акт драми російської «еліти»
фото з відкритих джерел

Путінська Росія примудрилась зіпсувати навіть зі Швейцарією, яка за часів Гітлера залишалася нейтральною

Незабаром Кремль чекає відчутний удар: до восьмого пакету санкцій буде включений дійсно один із найболючіших для «еліти Росії» пунктів – повну відмову в праві в’їзду до Європи всім, хто пов’язаний будь-яким чином з державною службою. По суті, це заборона на в’їзд і перебування в Європі не тільки самих чиновників та бізнесменів, а й їхнього оточення, в тому числі й особистого. Про це йдеться у матеріалі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки для «Главкома».

Експерти Центру роблять висновок, що розширене тлумачення визначення «осіб пов’язаних із державою» торкнеться і обслуговуючого персоналу: різноманітних пропагандистів, «експертів», ідеологів та функціонерів формально громадських, а фактично мережевих російських державних структур.

«Тож міф путінської пропаганди про русофобію Заходу прямо зараз матеріалізується в реальні обмеження для росіян: від заборони відкриття банківських рахунків до можливості бронювання готелів і взагалі отримання віз тощо.Як же так вийшло? Як кремлівський фейк став реальністю? Ніякого скидання масок (як це регулярно інтерпретує той же Медведєв), звісно, не сталося. Росія в усьому винна сама і її завчасно попереджали про наслідки воєнної авантюри», – йдеться у аналізі Центру.

Спочатку проти РФ ввели особисті санкції. Так Європа та США чітко надали сигнал Москві: ми не хочемо бачити ваших чиновників, бізнесменів, пропагандистів.

«Підсумок перед очима. Награбоване ними арештоване/ заморожене / конфісковане. А тепер і самі крадії стали небажаними персонами. Зараз наближається останній акт драми російської «еліти».Стратегія «кочового бандита»: захоплення і пограбування спочатку власної країни, а потім території сусідів (Грузії, України) із подальшою евакуацією на Захід – після 24 лютого вже не працює. Путінська Росія примудрилась зіпсувати стосунки з тими, до кого хотіла евакуюватися. Навіть зі Швейцарією, яка за часів Гітлера залишалася нейтральною. Тому старий фейк про «західну русофобію» таки став правдою. Хто б міг про таке подумати ще пів року тому?», – зазначають експерти Центру.

Напередодні стало відомо, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex. 

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Теги: росія США Швейцарія

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