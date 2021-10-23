Разумков прокоментував свої президентські амбіції

«Стало менше вільного часу. Більше позитивних емоцій» – Разумков

«Після відставки рейтинг серед українців зріс. Однак, назустріч електоральним симпатіям йти не можна». Таку заяву Разумков зробив у програмі на телеканалі «Україна 24».

«Збиратися в президенти після опитування – це не варіант… Не можна йти назустріч електоральних симпатій, треба йти з тим, у що ти віриш, і у що вірять люди, тоді у тебе будуть і рейтинги, і підтримка. Тому що, багато ми про це говорили, дуже легко було минулого разу, на минулих виборах парламентських, президентських виступати в студії та говорити з чим ти йдеш, тому що ти в це віриш. Люди у нас розумні, люди все відчувають, і можна говорити хороші речі, але за фактом люди відчувають фальш. Якщо фальші немає, вони тобі довіряють, вони допомагають, і у тебе все виходить. Якщо у мене буде все виходити, я сподіваюся, я зможу реалізувати все те, що ми планували, що ми плануємо. Я вже говорив, що посада – це інструмент. А для того, щоб реалізовувати всі обіцянки, є різні посади. Я сподіваюся, я на них всіх побуваю», – зазначив Разумков.

«Стало менше вільного часу. Більше позитивних емоцій, але я думаю, що це лише початок – далі буде ще менше часу… Я усім займаюся. В мене дійсно багато питань, які треба вирішувати. Багато планів, які хочу реалізовувати. І багато тих обіцянок, які ми ще давали давно. Не завжди це виходило робити з посади спікера, тому що голова Верховної Ради – це голова всієї Верховної Ради. І просувати передвиборчі обіцянки лише однієї політичної сили – це неправильно – для цього є інші народні депутати. Але сьогодні є більше часу, натхнення, можливостей, щоб нарешті повернутися до того, що говорили 2019 року, що ми обіцяли людям. Ну, і переконати колег, нарешті, цим займатися», – додав він.

Як повідомлялося, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи.

Нагадаємо, соратник Разумкова анонсував створення нового політпроєкту.

До слова, у Разумкова пояснили, чому він гальмував «турборежим».