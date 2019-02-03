Епіфаній пообіцяв карати священників за участь в передвиборчій агітації



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ПЦУ не бере участі в передвиборчій агітації

В разі порушень церква буде реагувати спочатку попередженнями, а потім адміністративними рішеннями

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що Православна церква України не бере участі в агітації за того чи іншого кандидата.

Про це митрополит Епіфаній заявив в ефірі «Радіо Свобода».

«Ми як церква не маємо право агітувати за будь-якого з кандидатів, особливо з церковного амвону. Тому церква не буде брати участі в агітації за тих чи інших кандидатів у президенти. Тому що це суперечить церковним правилам і взагалі нашій чіткій позиції. І ми попередні рази на це звертали увагу навіть синодальним рішенням, що священнослужитель не має права цього робити», – сказав глава ПЦУ в ефірі «Суботнього інтерв’ю».

За його словами, в разі порушень церква буде реагувати спочатку попередженнями, а потім адміністративними рішеннями.

«У нас є декілька тисяч священнослужителів. І можуть бути якісь окремі випадки, що той чи інший священнослужитель пропагуватиме і проповідуватиме з амвону й закликатиме своїх парафіян до того, щоб вони голосували за того чи іншого кандидата. Але якщо будуть такі прецеденти, то ми будемо реагувати. По-перше, потрібно звернути увагу. Якщо людина не зрозуміє, що не потрібно так робити, то потім ми будемо ухвалювати рішення адміністративного характеру», – сказав Епіфаній.

Як повідомлялося, Національна поліція України, станом на 28 січня, зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства. Найбільше правопорушень зафіксовано у Києві, у Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій і Миколаївській областях.

Крім того, повідомлялося, що в Україні до охорони порядку на виборах президента 31 березня 2019 року залучать близько 60 тис. поліцейських.