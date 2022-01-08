Білий дім готує санкції проти фінансової системи Росії

Санкції проти РФ набудуть чинності у разі вторгнення в Україну

Ембарго може стосуватися оборонних технологій

США обговорюють можливість введення санкцій проти фінансової системи Росії. Крім того, ембарго може бути накладено на постачання американських оборонних технологій. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, в ході телефонного брифінгу офіційний представник Білого дому не заперечував, що обговорювані санкції включають відключення від системи SWIFT найбільших російських фінансових установ. Крім цього, він допустив можливість ембарго на постачання Росії американських оборонних технологій.

Представник Білого дому також підкреслив, що США будуть оцінювати дії Росії, а не коментарі в публічному просторі.

«Що вони (росіяни – ред.) роблять за закритими дверима – буде конструктивніше їхніх заяв», – додав він.

Джерела видання повідомили, що санкції проти Росії набудуть чинності за кілька годин після її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше група з 24 американських експертів з Росії та колишніх послів закликала президента США Джо Байдена оприлюднити список заходів, які Білий дім має намір вжити у разі нападу Росії на Україну.

Як відомо, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

До слова, США ввели санкції проти «друга Путіна» Додіка.

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