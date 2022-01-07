Генсек НАТО зазначив, що може спричинити нову війну в Європі

Столтенберг переконаний, що з Росією потрібно вести переговори для стримуання агресії

Єнс Столтенберг відреагував на складну ситуацію у політичному просторі Європи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нарощування російських військ довкола України. За його словами, сьогодні існує ризик початку нової війни в Європі. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на трансляцію виступу генсека НАТО.

«Російські військові продовжують своє нарощення біля України. Ми бачимо артилерію, ми бачимо війська, ми бачимо прилади для ведення електронної боротьби. Коли все це об'єднане з російською риторикою, коли вони не погоджуються з нашими вимогами. Якщо це все поєднати, то це надсилає нам меседж, що це ризик нового військового конфлікту в Європі», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що для того, щоб запобігти новій війні в Європі, потрібно сідати за стіл переговорів з Росією.

Напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї

Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні»

Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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