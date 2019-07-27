Глава штабу «Слуги народу» розповів, кого візьмуть в уряд



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Глава штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Представникам «старих систем» не світять крісла в Кабміні

Фракція «Слуга народу» під час формування Кабінету міністрів не пропонуватиме місця представникам «старих систем». Водночас партія не виключає, що крісла в уряді можуть отримати нардепи від «Голосу».

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів глава штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Якщо це буде технократ, то партійна приналежність - другорядне питання. За винятком представників старих систем, яких ми в жодному разі не хочемо в уряд, навіть якщо вони технократи», - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, в Офісі президента тривають співбесіди із ймовірними кандидатами на посаду прем’єрміністра. Стало відомо ім’я найбільш ймовірного кандидата на посаду прем’єра.

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