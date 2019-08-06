«Слуга народу» залишить опозицію на голодному пайку: віддадуть лише один комітет



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Список кандидатур на голів комітетів від «Слуги народу», що з’явився в ЗМІ, є попередньою пропозицією, - Корнієнко

У Зеленського погоджуються віддати опозиції лише Комітет зі свободи слова та посаду віцеспікера

У партії «Слуга народу» готові у Верховній Раді віддати опозиції лише керівництво в Комітеті зі свободи слова та посаду віцеспікера.

Про це в коментарі «Главкому» заявив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

Корнієнко зазначив, що список кандидатур на голів комітетів від «Слуги народу», що з’явився в ЗМІ, є попередньою пропозицією, що дискутується в партії.

Раніше повідомлялось, що Корнієнко може очолити партію «Слуга народу» замість Дмитра Разумкова, який займе посаду голови Верховної Ради.

Нагадаємо, «Слуга народу» висуне Разумкова на пост спікера Верховної Ради.

До слова, 28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

«Слуга народу» планує і надалі розвивати своїх депутатів.

Також у «Слузі народу» розповіли, як проходить другий тренінг для новобраних депутатів.