Верещук назвала Ляшка «політичною гейшею» (відео)

Політики обмінялися думками в ефірі токшоу і після

Депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук та голова «Радикальної партії» Олег Ляшко під час ефіру на каналі «Україна 24» говорили про ціни на газ та підготовку до опалювального сезону.

Зокрема, Верещук зауважила, що нас чекає важка зима.

«Бачимо зростання цін в Європі. Чому «Нафтогаз» кудись подівав $2,5 млрд «Газпрому» замість того, щоб вчасно закупити газ улітку, коли ціни були нижчі? І чому власне за останні роки газовидобування так катастрофічно падає?, – спитала «слуга народу» на програмі «Народ проти».

На це відповів екснардеп Олег Ляшко, натякнувши на піар-кампанію Ірини Верещук.

«Коли «Нафтогаз» отримав ці мільярди доларів, команда «Радикальної партії» пропонувала спрямувати кошти на видобуток власного газу і на енергомодернізацію. Це дало б можливість вирішити проблему дефіциту власного газу. Ви питаєте, куди ділися кошти? Вони пішли до загального фонду державного бюджету, звідти їх проїли, використали на всякі піар-акції і т.д. А Україна як була без газу, так і є. Україна абсолютно не готова до опалювального сезону… «Слуги» заявили, що розглядають варіант, щоб забирати газ у приватних компаній і віддавати на потреби бюджетних установ. Ця більшовицька афера закінчиться тим, що газ в Україні взагалі не буде видобуватися», – сказав Ляшко.

Згодом Ірина Верещук у своєму Telegram написала: «Сьогодні на бекстейджі програми Наталі Влащенко «Народ проти» позаочі мене згадала старіюча політична гейша олег ляшко. Будь ласка, передайте хтось цьому втомленому фігляру, що якщо хоче спробувати мене образити, нехай зважиться це зробити в очі. Обіцяю не бити».

Олег Ляшко поки цю заяву не прокоментував.

Нагадаємо, раніше кандидатка в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірина Верещук стала героїнею фотожаб після того, як в мережі з'явилися кадри зі зйомок її передвиборної реклами, де вона в жовтому плащі «літала» над столицею на зеленій парасольці.

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