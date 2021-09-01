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    Головний митник режиму Януковича через суд повернув собі «Межигір’я»

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    14 гектарів лісу навколо&nbsp;&laquo;Бучанського Межигір&rsquo;я&raquo;&nbsp;знов огороджені десятиметровим парканом - Головний митник режиму Януковича через суд повернув собі «Межигір’я»
    14 гектарів лісу навколо «Бучанського Межигір’я» знов огороджені десятиметровим парканом
    Фото: Єгор Фірсов / Facebook

    «Бучанське Межигір’я» знову опинилося в Ігоря Калєтніка

    Ексочільник митниці часів Віктора Януковича та колишній заступник голови Верховної Ради Ігор Калєтнік через суд повернув собі «Бучанське Межигір’я» – 14 гектарів лісу знов огороджені десятиметровим парканом. Про повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов.

    Він зазначив, що три місяці тому, за клопотанням матері Калєтніка остання судова інстанція повернула родині 14 гектарів Бучанського лісу.

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    Головний митник режиму Януковича через суд повернув собі «Межигір’я»
    Головний митник режиму Януковича через суд повернув собі «Межигір’я»
    Головний митник режиму Януковича через суд повернув собі «Межигір’я»

    «П'ять років глибокої судової тяганини і у 2019 році мати Калєтніка звертається до Ірпінського міського суду з клопотанням про нововиявлені обставини. Усі юридичні обставини та ряд судових рішень я описувати не буду. Але вони призвели до того, що Верховний суд України 26 травня цього року виніс рішення, відповідно до якого земля повернулася до матері Калєтніка – Галини Калєтнік. Цинічність ситуації полягає в тому, що одразу ж після рішення суду Ігор Калєтнік переоформлює майно на себе», – заявив Фірсов.

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    Фото: Єгор Фірсов / Facebook
    Фото: Єгор Фірсов / Facebook

    Він також наголосив, що рішення суду не публікували, поки у Верховний суд не надійшов його запит.

    «Думаю, Ігор Калєтнік переконаний, що його всі забули і скоро можна спокійно повертатися в Україну, і починати будувати своє Бучанське Межигір’я. Він впевнений, що рішення Верховного суду є остаточним і тепер землею можна розпоряджатись як завгодно. Але я би не радив Калєтніку надто святкувати, РНБО ще ніхто не відміняв…», – додав в.о. глави Держекоінспекції.

    Як відомо, Калєтнік був заступником голови Верховної Ради за часів президентства Віктора Януковича, голосував за закони 16 січня. Також з 2010 по 2012 рік Калєтнік очолював митницю.

    5 грудня 2014 року Генеральна прокуратура оголосила Калетніка в розшук. Справу проти нього відкрили за підозрою в отриманні 8 млн доларів хабаря. Також вінпроходив у справі про голосування за «диктаторські закони 16 січня».

    До слова, нещодавно суд зняв арешт з майна Клюєва.

    Теги: митниця суд РНБО нерухомість земля Ігор Калєтнік Межигір’я майно Єгор Фірсов
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    Головний митник режиму Януковича через суд повернув собі «Межигір’я»