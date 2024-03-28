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Голова Харківської ОВА пояснив, коли у регіоні нормалізується ситуація з енергопостачанням

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Голова Харківської ОВА пояснив, коли у регіоні нормалізується ситуація з енергопостачанням
Відновлення інфраструктури буде тривати принаймні ще кілька місяців, а ТЕЦ-5 внаслідок масованого обстрілу зазнала руйнувань, на подолання яких можуть піти роки
фото з відкритих джерел

«Раніше ми були областю-донором електроенергії, тепер бракує самим»

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов роз’яснив, що ситуація з енергопостачанням в області може нормалізуватися найближчим часом. Відзначаючи стабільність наразі, він вказав на можливість покращення ситуації за відсутності нових обстрілів. Про це чиновник розповів в інтервʼю «Главкому».

Після тривалого відключення електропостачання через масовані атаки на енергетичні об'єкти, голова ОВА наголосив на необхідності розбору завалів на енергогенерувальних підприємствах та підстанціях. За словами чиновника, цей процес є важким, проте пріоритетним і відновлення може зайняти щонайменше шість місяців.

Голова Харківської ОВА також підкреслив, що найбільшою загрозою залишаються нові обстріли. Попри це, голова ОВА висловив оптимізм щодо поступового покращення ситуації з енергопостачанням і планує очікувати перші ознаки поліпшення протягом наступних тижнів. «Ми щодня отримуємо інформацію від розвідки, що Харківська область, місто Харків та наші об’єкти енергетики знову є пріоритетними цілями. Щодня очікуємо ударів», – зауважив Синєгубов.

«Власних енергогенерувальних потужностей у нас не вистачає навіть на власні потреби. Хоча раніше ми були областю-донором, тобто видавали електроенергію і для сусідніх областей, і в цілому для держави. Наразі ж зберігаємо потужності для забезпечення функціонування найважливішого», – додав чиновник.

Голова ОВА висловив надію, що при відсутності нових атак ситуація з енергопостачанням буде поступово поліпшуватися.  «Покращення зможемо очікувати десь приблизно за місяць-два. І далі поступово вийдемо з цієї історії, однак знову-таки – лише за умови відсутності нових потужних обстрілів. А на це, напевно, розраховувати не доводиться», – розповів Синєгубов.

Зауважимо, під час наймасованішої за останні місяці російської атаки 22 березня головною ціллю агресора стала енергетична інфраструктура. Найбільше від ракетних ударів постраждала прикордонна Харківська область. У перші дні внаслідок блекауту місто поринуло у повну темряву, але згодом вдалося налагодити схему поставок електрики з інших регіонів. Була підключена критична інфраструктура, а побутовим споживачам світло надається за графіком.

Як відомо, у Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто.

Раніше повідомлялося, що у Харкові достроково завершили опалювальний сезон через дефіцит електроенергії.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харківщина Харків електроенергія обстріл Олег Синєгубов ракетна атака

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