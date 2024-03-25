У Харкові достроково завершать опалювальний сезон через дефіцит електроенергії

Дострокове завершення опалювального сезону – єдиний спосіб зменшити навантаження на енергосистему міста

Через дефіцит електроенергії у Харкові достроково закінчують опалювальний сезон – теплопостачання припинять від завтра, 26 березня. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

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Так, минулої п’ятниці росіяни знищив основні енергетичні об'єкти, коштом яких живилося місто.

«Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харків’ян», – заявив Терехов.

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Міський голова Харкова повідомив, що відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня та додав, що температура повітря на вулиці – сприятлива.

До слова, ситуація з електропостачанням Харкова, який зазнав масованої ракетної атаки ворога минулого тижня, може покращитися приблизно через 8-9 днів. По це повідомив глава «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Він констатував, що ситуація у Харкові найважча, але енергетики працюють і незручності – тимчасові.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ, точна дата відновлення електроенергії невідома.