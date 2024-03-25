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У Харкові достроково завершать опалювальний сезон через дефіцит електроенергії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Харкові достроково завершать опалювальний сезон через дефіцит електроенергії
Теплопостачання припинять з вівторка, 26 березня
фото: Dreamstime

Дострокове завершення опалювального сезону – єдиний спосіб зменшити навантаження на енергосистему міста

Через дефіцит електроенергії у Харкові достроково закінчують опалювальний сезон – теплопостачання припинять від завтра, 26 березня. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Так, минулої п’ятниці росіяни знищив основні енергетичні об'єкти, коштом яких живилося  місто.

«Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харків’ян», – заявив Терехов.

Міський голова Харкова повідомив, що відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня та додав, що температура повітря на вулиці – сприятлива.

До слова, ситуація з електропостачанням Харкова, який зазнав масованої ракетної атаки ворога минулого тижня, може покращитися приблизно через 8-9 днів. По це повідомив глава «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Він констатував, що ситуація у Харкові найважча, але енергетики працюють і незручності – тимчасові.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ, точна дата відновлення електроенергії невідома. 

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Теги: опалювальний сезон Ігор Терехов Харків

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