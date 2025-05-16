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Українська делегація на переговорах спілкується з росіянами через перекладача – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українська делегація на переговорах спілкується з росіянами через перекладача – ЗМІ
Україна та Росія проводять перемовини в Стамбулі
фото з відкритих джерел

Делегацію на перемовинах про припинення вогню очолює міністр оборони Рустем Умєров

Українська делегація спілкується із російською стороною на переговорах в Стамбулі через перекладача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Варто зазначити, що на переговорах у 2022 році сторони спілкувалися російською мовою.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолює міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбуваються з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для переговорів про припинення вогню.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: Туреччина переговори

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